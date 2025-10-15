به گزارش خبرنگار مهر، کرم چهارلنگ عصر چهارشنبه در نشست ستاد کمیته فوق‌حاد پرندگان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های پایش، کنترل و بهداشت برای مهار به‌موقع این بیماری، به آمار کانون‌های بیماری در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در سال ۱۳۸۶ تنها یک کانون بیماری در استان گزارش شد اما این رقم در سال ۱۳۹۵ به هفت کانون، در سال ۱۳۹۶ به سه کانون و در سال جاری نیز یک کانون در شهرستان لنده شناسایی شده است.

اجرای برنامه‌های نظارتی در تمام طول سال

وی این آمار را نشان‌دهنده پایش مستمر و سالانه بیماری در سطح استان ارزیابی کرد و افزود: برنامه پایش به‌صورت مستمر و در تمام طول سال، به‌ویژه در نیمه دوم سال و فصول سرد که احتمال گردش و تجمع پرندگان مهاجر افزایش می‌یابد، در حال اجراست.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این اقدام با همکاری نزدیک دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه در تالاب‌ها و مناطق تجمع پرندگان مهاجر، در مراکز بهداشت و درمان، اداره کل دامپزشکی استان و شبکه‌های شهرستانی، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی محلی انجام می‌شود.

تشخیص بیماری در آزمایشگاه مرجع شیراز

وی به فرآیند تشخیص بیماری نیز اشاره کرد و یادآور شد: نمونه‌های جمع‌آوری‌شده در چارچوب برنامه پایش، برای انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای آنفولانزا در شیراز ارسال می‌شوند و این آزمایشگاه از سوی سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان مرجع منطقه‌ای شناخته شده و دارای امکانات و تخصص لازم است.

چهارلنگ افزود: بلافاصله پس از شناسایی و تأیید بیماری، گزارش آن اعلام و اقدامات کنترلی و امنیتی با سرعت بالا آغاز می‌شود.

کانون‌های بیماری عمدتاً در واحدهای روستایی

وی با بیان این که خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از ویروس آنفولانزای فوق‌حاد در واحدهای صنعتی پرورش طیور استان گزارش نشده است، گفت: کانون‌های محدود گزارش‌شده در سطح کشور، عمدتاً در واحدهای روستایی و به صورت محلی بوده است.

چالش اصلی: فروش غیرمجاز مرغ زنده

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد اصلی‌ترین چالش موجود خط انتقال آنفلوآنزای پرندگان را فروش مرغ زنده توسط فروشندگان دوره‌گرد و همچنین عرضه آن در برخی مغازه‌های غیرمجاز عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه در برخی شهرستان‌ها مانند گچساران، بهمئی، چرام و لنده، تعداد این مراکز غیرمجاز قابل توجه است.

هشدار درباره تداوم فعالیت واحدهای غیرمجاز

وی تصریح کرد: با وجود تذکرات و آگاه‌سازی‌های مکرر و حتی برخورد قهری با برخی متخلفان، همچنان شاهد فعالیت واحدهای زنده‌فروشی و فروشندگان دوره‌گرد هستیم.

قطع زنجیره انتقال با مهار فروش غیرمجاز

چهارلنگ اضافه کرد: اگر بتوانیم فروش دوره‌گردی و مغازه‌ای غیرمجاز مرغ زنده را به‌طور کامل مهار کنیم، می‌توانیم با جرأت ادعا کنیم که زنجیره انتقال بیماری تا حد بسیار زیادی قطع شده است زیرا تجربه نشان داده منشأ اصلی آلودگی، پرندگان مهاجر نبوده، بلکه همین حلقه‌های غیربهداشتی و غیرمجاز فروش در داخل استان است.