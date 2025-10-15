دستور فوری استاندار برای تسریع در تکمیل راه دسترسی زباله سوز ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی با حضور در محل اجرای راه اختصاصی، میزان پیشرفت عملیات عمرانی را از نزدیک ارزیابی کرد و با صدور دستور فوری، خواستار تسریع در تکمیل این مسیر حیاتی شد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی این راه در بهره‌برداری کامل از نیروگاه، گفت: نباید اجازه دهیم تأخیر در زیرساخت‌های جانبی، روند راه‌اندازی این پروژه مهم را کند کند.

وی با اشاره به اهمیت نیروگاه زباله‌سوز ساری در مدیریت پسماندهای شهری و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، افزود: این پروژه نماد اراده استان در حل معضل زباله است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند با تمام ظرفیت در تکمیل آن مشارکت کنند.