به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهیی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری کردستان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان برگزار شد، با اشاره به غنای فرهنگی استان کردستان اظهار داشت: کردستان به‌عنوان یکی از استان‌های فرهنگی و تاریخی ایران، دارای میراث فرهنگی بسیار فاخر و مکان‌های تاریخی و روح‌انگیزی همچون خسرو آباد، وکیل پشت دیوان، ملأ شیخ لطف الله، شیخ الاسلام و عمارت آصف است که ارتباط انسان‌ها را با تاریخ و فرهنگ این سرزمین عمیق‌تر می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت گردشگری و صنایع دستی در کردستان تأکید کرد و گفت: گردشگری و صنایع دستی دو بخش دیگر از ظرفیت‌های برجسته کردستان هستند.

وی یادآور شد: استان کردستان به‌عنوان منطقه‌ای با صنایع دستی بی‌نظیر نظیر منبت‌کاری چوب، نازک‌کاری و جا نماز، پتانسیل بالایی در این زمینه‌ها دارد که می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی استان ایفا کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های دولت و مسئولان برای توسعه استان اشاره کرد و گفت: امیدواریم با حمایت‌های بیشتر، به‌ویژه از سوی وزیر میراث فرهنگی و مسئولان، این تحولات ادامه یابد و کردستان جایگاه شایسته‌تری در کشور پیدا کند.

وی در پایان، از زحمات استاندار و نمایندگان مجلس در زمینه‌های مختلف قدردانی کرده و خواستار توجه بیشتر به استان کردستان برای بهره‌مندی بهتر از ظرفیت‌های آن شد.