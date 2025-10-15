به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی عصر چهارشنبه در جریان بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از پروژه گردشگری قشلاق گریزه سنندج، بر لزوم همکاری بخش خصوصی و تخصیص منابع دولتی برای تکمیل این پروژه در چهار سال آینده تاکید کرد.

وی با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر با همکاری پیمانکار در حال انجام مراحل لایروبی و احداث برخی بندها است، گفت: بخش خصوصی نیز در این پروژه نقش کلیدی دارد و دو مجموعه توانمند به همکاری دعوت شده‌اند که هم‌اکنون در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری در این پروژه هستند.

وی افزود: چند لکه زمین ارزشمند در دو طرف رودخانه قشلاق وجود دارد که در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، امکان ایجاد مجموعه‌های گردشگری و تفریحی در این منطقه فراهم خواهد شد.

استاندار کردستان با اشاره به اختصاص منابع مالی دولتی برای پروژه و اهمیت آن برای شهر سنندج و استان کردستان، تصریح کرد: این پروژه یکی از پروژه‌های مهم استان است که امیدواریم تا پایان دولت اول آقای پزشکیان تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

در پایان، استاندار کردستان از وزیر میراث فرهنگی خواست که در این سفر از اختیارات خود برای تأمین زیرساخت‌های پروژه قشلاق گریزه استفاده کند و افزود: تخصیص منابع از سوی وزارتخانه برای تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند به تسریع روند اجرای پروژه کمک کند.