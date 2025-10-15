ماموستارستمی: محافظت از میراث فرهنگی کردستان برای آینده کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان در سخنانی با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی استان گفت: فرهنگ و هویت کردستان، میراثی است که ریشه در تاریخ ایران دارد و متعلق به هزاران سال پیش است و این فرهنگ پس از اسلام نیز با افتخار به نسلهای امروز منتقل شده و به دلیل ارزشهای عمیق خود، میبایست به دقت حفاظت شود.
وی افزود: در حالی که بسیاری از این میراثهای گرانبها در استانهای مختلف کشور به فراموشی سپرده شدهاند، کردستان با داشتن گنجینههای فرهنگی و تاریخی بینظیر خود، میتواند نقش مهمی در معرفی تاریخ ایران به جهانیان ایفا کند و برای تحقق این هدف، نیازمند توجه بیشتر مدیران و مسئولان وزارتخانهها به این میراثهای ارزشمند هستیم.
ماموستا رستمی در ادامه گفت: هر قوم و ملت دارای هویتی است که باید از آن حفاظت شود و در کردستان، ما علاوه بر فرهنگ و زبان غنی، دارای آثار تاریخی مهمی هستیم که باید در جهت معرفی و حفظ آنها اقدامات جدی صورت گیرد اما متأسفانه، در حال حاضر بسیاری از این آثار و تاریخ ارزشمند به درستی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین به تنوع طبیعی و منابع خدادادی استان اشاره کرد و گفت: کردستان به عنوان یک منطقه با منابع طبیعی فراوان، از معادن طلا و سنگهای صنعتی گرفته تا جاذبههای گردشگری، میتواند به یک مقصد جهانی برای گردشگران تبدیل شود اما هنوز از این ظرفیتها به درستی استفاده نمیشود و باید با مدیریت صحیح و حمایتهای بیشتر، این منابع به بهرهبرداری برسند.
وی همچنین از لزوم توجه به صنایع دستی و فرهنگهای محلی استان سخن گفت و اظهار داشت: ما باید از تمامی ظرفیتهای موجود در استان برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت استفاده کنیم. کردستان با تاریخ ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساله خود، دارای منابع و آثار فرهنگی با ارزشی است که میتواند در معرفی ایران به جهان مؤثر باشد.
ماموستا رستمی در پایان با تاکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کردستان، گفت: «حفاظت از این میراثها نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام دنیا ضروری است.
وی اذعان کرد: این میراثها باید برای نسلهای آینده باقی بماند تا آنها بتوانند از این گنجینهها بهرهبرداری کنند و فرهنگ ایرانی را به درستی بشناسند.
نظر شما