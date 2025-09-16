حمایت از هنر بومی محرکی برای توسعه گردشگری کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر سه‌شنبه در دیدار با سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: کردستان استانی با پیشینه‌ای غنی و پر از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی است که توجه به آن‌ها می‌تواند هویت فرهنگی مردم منطقه را تقویت و زمینه‌ساز توسعه پایدار شود.

وی با اشاره به بناها، آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی موجود در استان، افزود: نگهداری و احیای این آثار تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی فرهنگی، اجتماعی و حتی دینی است که باید با حساسیت دنبال شود.

امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به دریاچه زریبار مریوان، این جاذبه طبیعی را نمونه‌ای بارز از ظرفیت‌های محیط‌زیستی استان دانست و تصریح کرد: زریبار می‌تواند نقشی مؤثر در جذب گردشگر، رونق اقتصادی و معرفی چهره‌ای سبز و اصیل از کردستان ایفا کند.

وی همچنین بر اهمیت توجه به فرهنگ بومی، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: حفظ فرهنگ و هویت مردم، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نگاه علمی و استفاده از تجارب گذشته است.

امام جمعه سنندج بیان کرد: اگر این رویکرد با دقت دنبال شود، می‌توان کردستان را به الگویی موفق در عرصه حفظ میراث فرهنگی در کشور تبدیل کرد.

ماموستا رستمی در پایان ضمن تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی استان، افزود: حمایت از هنر بومی و احیای صنایع‌دستی نه تنها به حفظ هویت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند محرکی برای توسعه گردشگری و اقتصاد محلی باشد.