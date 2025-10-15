به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: طرح ویژه کنترل سیستم روشنایی خودروها اعم از نصب چراغ‌های خیره‌کننده (زنون)، چراغ‌های الوان و رفع نقص در سیستم روشنایی، از ابتدای هفته سوم مهرماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در تمامی محورهای برون‌شهری استان، نزدیک به ۱۰۰ واحد گشتی پلیس‌راه از ابتدای شب تا نیمه‌های شب، نسبت به کنترل و اعمال قانون انواع خودروهای سبک و سنگین اقدام می‌کنند.

وی افزود: بر اساس مواد قانونی از جمله ماده ۲۰۰ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تا زمان رفع نقص قانونی، از ادامه حرکت خودروهای دارای تخلف جلوگیری می‌شود.

سرهنگ عبادی گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، تا روز چهارشنبه در جریان اجرای این طرح، بیش از دو هزار فقره اعمال قانون انجام شده و ۱۵۰ دستگاه خودرو به پارکینگ منتقل گردیده است.

سرهنگ عبادی ضمن تأکید بر خطرات استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد و خیره‌کننده گفت: چراغ‌های غیراستاندارد باعث اختلال لحظه‌ای در دید رانندگان مقابل شده و احتمال وقوع حوادث رانندگی را چندین برابر افزایش می‌دهند.

وی در پایان از تمامی رانندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با رعایت استانداردهای فنی به‌ویژه در سیستم روشنایی خودرو، از ایجاد خطر برای سایر رانندگان و کاربران جاده‌ای خودداری کنند.‌