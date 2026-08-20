رقابت ۳۵ هزار داوطلب کنکور در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت علمی بیش از ۳۵ هزار داوطلب مازندرانی برای ورود به دانشگاه‌ها از صبح پنجشنبه در ۱۹ حوزه امتحانی استان آغاز شد.

محمد علی‌نژاد، رئیس دانشگاه مازندران در جریان بازدید از یکی از حوزه‌های برگزاری آزمون در بابلسر، با اشاره به تمهیدات صورت‌گرفته برای برگزاری این رقابت علمی اظهار کرد: آزمون سراسری در ۱۹ حوزه و در ۱۷ شهرستان مازندران در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه شمار داوطلبان در شهرستان‌های مختلف متفاوت است، افزود: ساری با نزدیک به ۷ هزار شرکت‌کننده، بیشترین تعداد داوطلبان استان را دارد. بابل و آمل نیز هر کدام حدود ۵ هزار داوطلب دارند و قائم‌شهر نیز در شمار شهرستان‌هایی قرار دارد که جمعیت قابل توجهی از شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص داده است.

حضور پررنگ دختران در رقابت علمی

رئیس دانشگاه مازندران، ترکیب جنسیتی داوطلبان را یکی از نکات قابل توجه آزمون امسال عنوان کرد و گفت: حدود ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان استان را دختران تشکیل می‌دهند.

علی‌نژاد ادامه داد: این میزان مشارکت بیانگر حضور گسترده بانوان در مسیر تحصیلات دانشگاهی و تلاش برای دستیابی به جایگاه‌های علمی است.

وی در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی بابلسر، وضعیت برگزاری آزمون را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تلاش شده است شرایط لازم برای برگزاری آزمونی سالم، منظم و عادلانه فراهم شود و امیدواریم داوطلبان نیز در فضایی مناسب رقابت خود را پشت سر بگذارند.

دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه جامع و مادر استان، مسئولیت برگزاری آزمون سراسری در مازندران را بر عهده دارد. این دانشگاه با ۴۶۴ عضو هیئت علمی و بیش از ۱۱ هزار دانشجو، از مراکز اصلی آموزش عالی استان به شمار می‌رود.