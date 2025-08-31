به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست با فرمانده انتظامی شهرستان، ضمن تبریک هفته دولت، اظهار داشت: هفته دولت صرفاً مربوط به وزارت کشور و نیروی انتظامی نیست بلکه هفتهای با نماد وفاق ملی و ضرورت تلاش همهجانبه برای خدمت به مردم است.
وی با بیان اینکه به ظاهر لباسها و مسئولیتها متفاوت است اما هدف همه یکی است، افزود: رضایت مردم از مجموعه دولت و دستگاهها، رضایت الهی را به دنبال خواهد داشت. مردم نیز در شرایط مختلف یار و یاور نظام و دولت بودهاند و این سرمایه اجتماعی بزرگترین پشتوانه برای پیشبرد اهداف است.
مقاتلی خاطرنشان کرد: دولت وفاق ملی با بهرهگیری از ظرفیت تمام اقوام در کابینه و همراهی مردم توانسته است مانع تحقق اهداف دشمنان شود و شخص رئیسجمهور با تمام توان برای رفع مشکلات مردم گام برمیدارد.
وی ادامه داد: در سطح استان و شهرستان نیز مدیران و مسئولان به صورت شبانهروزی در جهت حل مشکلات مردم تلاش میکنند و همراهی مردم در اجرای برنامههای دولت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
فرماندار دشتی ضمن تقدیر از مجموعه انتظامی شهرستان، گفت: سعه صدر، ایثار و فداکاری نیروهای انتظامی شایسته تحسین است و فرمانده انتظامی شهرستان دشتی فردی مؤمن، مردمی و پاکدست است و در کنار سایر نیروها ایشان هم یکی از بهترین نیروهای انتظامی در سطح استان به شمار میرود.
مقاتلی همچنین با اشاره به اقدامات حوزه سرمایهگذاری و اجرای طرحهای بزرگ در بخش انرژی، بیان داشت: کارهای خوبی در این زمینه انجام شده و با مشارکت مردم و حمایت دستگاهها شاهد اجرای طرحهای ارزشمندی در مناطق مختلف شهرستان هستیم.
در این نشست که به مناسبت هفته دولت با حضور فرمانده انتظامی شهرستان و تعدادی از مجموعه این فرماندهی صورت گرفت، سرهنگ مهدیان ضمن تقدیر وفاق و همدلی و انسجام موجود در شهرستان از زحمات و همراهیهای مجموعه دستگاههای اجرایی و همچنین فرماندار دشتی تقدیر و وی را فردی پرتلاش و دلسوز و دارای نیت خدمت و خدمتگزاری به مردم عنوان کرد.
نظر شما