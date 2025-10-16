تأکید مجلس بر تسریع در واگذاری زمین و اجرای نهضت ملی مسکن

مریم عبداللهی، در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حل مشکل مسکن، تاکید کرد: «حل مسئله مسکن باید در صدر اولویت‌های دولت و مجلس قرار گیرد. تأخیر در واگذاری زمین توسط شورای عالی شهرسازی و عدم اجرای صحیح نهضت ملی مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.»

تاکید رهبری بر حل مسئله مسکن یک ضرورت اجتماعی برای ثبات خانواده است

مریم عبداللهی در ابتدا با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: «فرمایشات رهبری درباره مسئله مسکن، بار دیگر بر اهمیت این حوزه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور تاکید کرد. تأمین مسکن مناسب، نه تنها یک نیاز اقتصادی بلکه یک ضرورت اجتماعی است که به‌طور مستقیم بر معیشت، ازدواج و ثبات خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد.»

وی افزود: «رهبر انقلاب همیشه نگاه عمیقی به مسائل مردم دارند و این تاکید نشان می‌دهد که حل مشکل مسکن باید در صدر برنامه‌های دولت و مجلس قرار گیرد. ما در مجلس آماده‌ایم تا مسیر قانونی و نظارتی تحقق این هدف ملی را تسهیل کنیم.»

کندی واگذاری زمین توسط شورای عالی شهرسازی مشکلات زیادی ایجاد کرده

عبداللهی در ادامه با اشاره به تأخیر در واگذاری زمین‌ها توسط شورای عالی شهرسازی، تصریح کرد: «بی‌تردید، تأمین زمین و تسریع در روند اجرای طرح‌های مسکن از پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت نهضت ملی مسکن است. اما متأسفانه هنوز زمین‌ها به مردم واگذار نشده و این موضوع روند اجرای طرح‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.»

وی افزود: «اگرچه اجرای طرح‌های بزرگ ملی نیازمند هماهنگی چند دستگاه و عبور از مراحل قانونی و فنی است، اما با اراده قوی دولت و وزارت راه و شهرسازی، باید موانع پیش روی طرح‌ها سریع‌تر رفع شود. مجلس نیز در کنار دولت آماده است تا فرآیندهای قانونی و نظارتی را تسهیل کند.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «مهم‌ترین رویکرد امروز باید هم‌افزایی و همدلی میان نهادهای مرتبط باشد تا بتوانیم منویات رهبر معظم انقلاب را در حوزه مسکن به‌صورت عملی محقق کنیم. این امر نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها و تسریع در فرآیندهای اجرایی است.»