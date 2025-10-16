به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، احکام اعضای دفتر تحقیق دانشگاه توسط امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور به اعضای منتخب این دفتر اعطا گردید.

بر اساس شیوه‌نامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفاتر تحقیق دانشگاه‌ها به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از هیئت‌های اجرایی جذب، مأموریت دارند بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیئت علمی را با دقت و انسجام بیشتر انجام دهند. این امر از ارکان اساسی در فرآیند جذب، استخدام و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی به‌شمار می‌رود.

امین ناجی ضمن تقدیر از اعضای منتخب، احکام انتصاب بتول گرگین، قدیر فیروزنیا، محمدرضا محمودپناهی، دکتر آرمین منیرعباسی و دکتر حمید یزدانی را اعطا کرد و در سخنانی با اشاره به ویژگی‌های دستورالعمل جدید دفاتر تحقیق، مشارکت فعال اعضای هیأت علمی در امور مرتبط با خود را یکی از رویکردهای ارزشمند این ساختار برشمرد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور همچنین بر استفاده هم‌زمان از تجربه استادان باسابقه و توان نیروی جوان در ترکیب اعضای دفتر تحقیق تأکید کرد و افزود: به‌رغم محدودیت‌های مکانی، تلاش شده از ظرفیت اعضای علمی استان‌های مختلف نیز بهره‌گیری شود.

وی در ادامه، حفظ محرمانگی پرونده‌ها، رعایت عدالت و صیانت از شأن و آبروی افراد را از اصول بنیادین فعالیت در این حوزه دانست و بر پایبندی کامل اعضای دفتر به این موارد تأکید کرد.

گفتنی است، اعضای دفتر تحقیق دانشگاه پیام‌نور پس از تصویب هیأت اجرایی جذب، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی و احکام آنان به تأیید مرکز جذب وزارت علوم رسیده و فعالیت رسمی دفتر تحقیق از هم‌اکنون آغاز شده است.