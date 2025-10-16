  1. دین و اندیشه
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

بررسی چگونگی بازتعریف الهیات را در عصر دیجیتال

دومین پیش‌نشست کنفرانس ملی فضای سایبر را با محوریت «الهیات دیجیتال» در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین پیش نشست چهارمین کنفرانس ملی فضای سایبر با موضوع «الهیات دیجیتال» در قم برگزار می‌شود.

مرکز تخصّصی دین و فضای مجازی با همکاری مرکز مطالعات فضای مجازی و هوش مصنوعی، قرارگاه جهادی اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه حکمت بالغه این نشست را روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸:۳۰ در مجتمع آموزشی شهید صدوقی (ره) قم برگزار می‌کنند.

در این نشست حجت‌الاسلام علیرضا قائمی نیا عضو هیئت علمی گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به دبیری محمد هادی علویان پژوهشگر هوش مصنوعی سخنرانی خواهد کرد.

سیده فاطمه سادات کیایی

