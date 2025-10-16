  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

شهرداری قرچک: ۱۴۸۶ تابلو ترافیکی و ۴۵۶ متر فنس در نیمه نخست سال نصب شد

قرچک- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرچک از نصب یک‌هزار و ۴۸۶ عدد علائم ترافیکی، ۴۵۶ متر فنس و خط‌کشی بیش از ۳۴ هزار متر از معابر شهری در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قشقایی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از نصب یک‌هزار و ۴۸۶ عدد علائم ترافیکی، ۴۵۶ متر فنس و خط‌کشی بیش از ۳۴ هزار متر از معابر شهری در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرچک، با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در حوزه بهبود ایمنی ترافیکی شهر، اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، نصب ۱۴۸۶ علائم ترافیکی، ۴۵۶ متر فنس و اجرای خط‌کشی بیش از ۳۴ هزار و ۱۲۰ متر از معابر شهری انجام شده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی تردد شهروندان و ساماندهی عبور و مرور شهری صورت گرفته است، افزود: در این مدت، فعالیت‌هایی همچون خط‌کشی طولی محورهای اصلی و فرعی، رنگ‌آمیزی بلوک‌های عابر پیاده، نصب و تعویض استابلیزر چراغ‌های هوشمند، نصب سرعتگیر و تابلوهای هشداردهنده در معابر اصلی و فرعی اجرا شده است.

قشقایی ادامه داد: نصب گاردریل به طول ۸۲۰ متر در کمربندی شمالی جدیدالاحداث، خط‌کشی ۳۰ هزار متر از این مسیر، نصب چراغ‌های سولار، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، بشکه‌های ایمنی و استوانه‌های ترافیکی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این بازه زمانی بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرچک تصریح کرد: نصب جداکننده‌های فلزی در مسیر دوچرخه‌سواری پارک خانواده و مقابل بیمارستان شهید ستاری، نصب سرعتگیرهای لاستیکی و پلاستیکی در نقاط حادثه‌خیز، اجرای رنگ‌آمیزی مسیرهای دوچرخه‌سواری و عابر پیاده، نصب کانکس دوچرخه‌سواری، و برگزاری کلاس‌های آموزشی ترافیکی برای کودکان از جمله برنامه‌های تکمیلی این حوزه است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در سطح شهر گفت: نصب نیوجرسی در ابتدای خیابان ۲۴ متری زیباشهر، جمع‌آوری پل‌های غیرمجاز، تعویض چراغ‌های معکوس‌شمار، نصب و رنگ‌آمیزی سرعتگیرهای جدید در معابر اصلی و مدارس، اجرای عابرگذرهای جدید در شهرک طلائیه، و نصب فنس‌های میانی در بلوارهای امام خمینی (ره)، شهید ستاری و روبروی بیمارستان شهید ستاری از دیگر پروژه‌های شاخص نیمه نخست سال به شمار می‌رود.

قشقایی در پایان تأکید کرد: اقدامات ایمن‌سازی معابر و بهبود علائم ترافیکی در سطح شهر قرچک به صورت مستمر در حال اجراست و این روند تا دستیابی به وضعیت مطلوب ایمنی و کاهش تصادفات شهری ادامه خواهد داشت.

