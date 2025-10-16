شهرداری قرچک: ۱۴۸۶ تابلو ترافیکی و ۴۵۶ متر فنس در نیمه نخست سال نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قشقایی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از نصب یکهزار و ۴۸۶ عدد علائم ترافیکی، ۴۵۶ متر فنس و خطکشی بیش از ۳۴ هزار متر از معابر شهری در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرچک، با اشاره به اجرای طرحهای مختلف در حوزه بهبود ایمنی ترافیکی شهر، اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، نصب ۱۴۸۶ علائم ترافیکی، ۴۵۶ متر فنس و اجرای خطکشی بیش از ۳۴ هزار و ۱۲۰ متر از معابر شهری انجام شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی تردد شهروندان و ساماندهی عبور و مرور شهری صورت گرفته است، افزود: در این مدت، فعالیتهایی همچون خطکشی طولی محورهای اصلی و فرعی، رنگآمیزی بلوکهای عابر پیاده، نصب و تعویض استابلیزر چراغهای هوشمند، نصب سرعتگیر و تابلوهای هشداردهنده در معابر اصلی و فرعی اجرا شده است.
قشقایی ادامه داد: نصب گاردریل به طول ۸۲۰ متر در کمربندی شمالی جدیدالاحداث، خطکشی ۳۰ هزار متر از این مسیر، نصب چراغهای سولار، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، بشکههای ایمنی و استوانههای ترافیکی از دیگر اقدامات انجامشده در این بازه زمانی بوده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرچک تصریح کرد: نصب جداکنندههای فلزی در مسیر دوچرخهسواری پارک خانواده و مقابل بیمارستان شهید ستاری، نصب سرعتگیرهای لاستیکی و پلاستیکی در نقاط حادثهخیز، اجرای رنگآمیزی مسیرهای دوچرخهسواری و عابر پیاده، نصب کانکس دوچرخهسواری، و برگزاری کلاسهای آموزشی ترافیکی برای کودکان از جمله برنامههای تکمیلی این حوزه است.
وی با اشاره به دیگر اقدامات انجامشده در سطح شهر گفت: نصب نیوجرسی در ابتدای خیابان ۲۴ متری زیباشهر، جمعآوری پلهای غیرمجاز، تعویض چراغهای معکوسشمار، نصب و رنگآمیزی سرعتگیرهای جدید در معابر اصلی و مدارس، اجرای عابرگذرهای جدید در شهرک طلائیه، و نصب فنسهای میانی در بلوارهای امام خمینی (ره)، شهید ستاری و روبروی بیمارستان شهید ستاری از دیگر پروژههای شاخص نیمه نخست سال به شمار میرود.
قشقایی در پایان تأکید کرد: اقدامات ایمنسازی معابر و بهبود علائم ترافیکی در سطح شهر قرچک به صورت مستمر در حال اجراست و این روند تا دستیابی به وضعیت مطلوب ایمنی و کاهش تصادفات شهری ادامه خواهد داشت.
