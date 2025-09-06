به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغری ظهر شنبه در نشست هماهنگی استقبال از ماه مهر در سنندج اظهار کرد: با در پیش بودن مراسم بازگشایی مدارس و آغاز ماه من، شهرداری سنندج در تلاش است تا با اجرای برنامههای مختلف، شرایطی مناسب و ایمن برای دانشآموزان فراهم کند.
وی با اشاره به اجرای طرح استقبال از مهر بیان کرد: براساس اجرای این طرح در شهر سنندج اقداماتی شامل خطکشی مجدد معابر، شستوشوی دیوارها، پاکسازی معابر اطراف مدارس، و همچنین اعمال محدودیتهایی برای حفاریها بهمنظور جلوگیری از ترافیکهای غیرضروری در حال انجام است.
اصغری با اشاره به فعالیتهای کمیته فنی و عمرانی، تصریح کرد: ترمیم و بازسازی معابر سطح شهر، شستوشوی خیابانها، ترمیم سرعتگیرها، لکهگیری آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری نیز از برنامههای شهرداری است.
معاون خدمات شهری شهرداری سنندج همچنین به اقدامات ترافیکی و ایمنی اشاره کرد و گفت: برای افزایش ایمنی تردد دانشآموزان، نصب علائم ایمنی، تعمیر چراغهای راهنمایی و نصب بنرهای هشداردهنده در مسیرهای منتهی به مدارس در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: در راستای تسهیل حملونقل دانشآموزان، شهرداری سنندج همچنین اقداماتی برای بهبود وضعیت ناوگان حملونقل عمومی و شستوشو و رنگآمیزی ایستگاههای اتوبوس، ترمیم صندلیهای داخل اتوبوسها و نصب بنرهای ویژه روی بدنه اتوبوسها در حال انجام است.
وی بازدید از مدارس، بررسی نواقص ایمنی، زیباسازی شهری، نصب المانهای ویژه، نقاشی دیوار مدارس، بهبود فضای سبز را از دیگر برنامههای شهرداری سنندج در آستانه بازگشایی مدارس برشمرد.
