علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی راه‌ها در کاهش تصادفات و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای، اظهار داشت: در راستای بهبود ایمنی عبور و مرور و هدایت بصری رانندگان، مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی طی ماه‌های اخیر در محورهای مواصلاتی استان به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه خط‌کشی راه‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های راهداری به شمار می‌رود، افزود: در این راستا بیش از ۴۲۰۰ کیلومتر خط‌کشی در جاده‌های استان انجام شده که تأثیر چشمگیری در ایمنی تردد و روان‌سازی عبور و مرور وسایل نقلیه دارد.

سلیمی از نصب گسترده علائم ایمنی در جاده‌های استان خبر داد و گفت: در همین مدت پنج هزار و ۷۸۰ عدد علائم جاده‌ای شامل اخطاری، انتظامی و مسیرنماهای کامپوزیت در نقاط مختلف محورهای مواصلاتی استان نصب شده است تا رانندگان با آگاهی بیشتری مسیر خود را طی کنند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات تکمیلی در حوزه ایمنی جاده‌ها تصریح کرد: یک هزار و ۴۳۰ متر رنگ‌آمیزی دو جزئی و پنج هزار و ۸۶۰ متر نقوش ترافیکی در تقاطع‌ها و نقاط مستعد حادثه با هدف افزایش دید و هشدار به رانندگان اجرا شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۴۵۶ متر مونتاژ و نصب تابلوهای اطلاعاتی نیز در محورهای پرتردد استان به اجرا درآمده تا مسافران و کاربران جاده‌ای بتوانند با سهولت بیشتری به مقاصد خود دسترسی داشته باشند.

سلیمی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای سطح ایمنی، کاهش تصادفات و تأمین سفر ایمن برای شهروندان در سطح جاده‌های استان کرمانشاه انجام گرفته و این روند در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت.