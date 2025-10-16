آتشکار: ۸۰ درصد اصلاحات اجتماعی با آموزش ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن آتشکار، ظهر پنجشنبه در سخنرانی با موضوع مهدویت و گردهمایی تبیین فرهنگ نهادی کارکنان سپاه بقیه الله (عج) شیراز به موضوعات بنیادین معنوی پرداخت و بر اهمیت شناخت و معرفت خداوند، ارزش صلوات بر پیامبر و اهل بیت (ع) و نقش آن در تقویت ارتباط معنوی تأکید کرد.
وی همچنین دیدگاه خود درباره حیات پس از مرگ را مطرح کرد و گفت: نفوس انسانها حتی نفوس کفار و شهدا پس از مرگ با ادراک مضاعف به عالم ملکوت وارد میشوند.
این استاد حوزه و دانشگاه به اهمیت زمان و بهرهبرداری صحیح از فرصتهای زندگی اشاره کرد و با استناد به فرمایشات امام علی (ع) بیان کرد: انسان باید قدر عمر خود را بداند، زیرا هر روز ۸۶۴۰۰ ثانیه عمر در اختیار ما قرار میگیرد که قابل برداشت است اما برگشتپذیر نیست.
حجتالاسلام آتشکار با اشاره به اینکه اگر مردم قدر زمان را میدانستند، هرگز وقت خود را بیهدف تلف نمیکردند، بر لزوم یادآوری خاطرات و عبرتآموزی از تاریخ و شخصیتهای بزرگی چون امام علی (ع) و علامه طباطبایی تأکید کرد و شناخت این شخصیتها را وابسته به آینده جامعه و نسلهای بعدی دانست.
علم و بصیرت؛ راهگشای سیر ملکوتی
حجت الاسلام آتشکار با اشاره به نقش علم و دانش در هدایت، گفت: باید ارزش و اهمیت مطالعه و فهم عمیق معارف اسلامی، بهویژه نهجالبلاغه و آثار علامه طباطبایی، درک شود. بسیاری از مردم هنوز این معارف را درک نکردهاند لذا باید بیشتر به آنها توجه کنند، چرا که این آموزهها راهگشای انسان در مسیر سیر ملکوتی خواهد بود.
وی همچنین به آیات قرآن، از جمله آیه ۱۷۹ سوره مبارکه احزاب و آیه ۱۰۶ سوره کهف، اشاره کرد که نشان میدهد اگر انسانها از معرفت و بصیرت فاصله بگیرند، مجاری ادراکی آنان بسته خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: بصیرت و شناخت صحیح از قرآن و معارف اسلامی، اصلیترین ابزار مقابله با جهل است.
اصلاح اجتماعی از طریق خانواده و فرهنگ
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه اشاره کرد و بر اهمیت آموزشهای اعتقادی و اخلاقی در جامعه تأکید ورزید و ادامه داد: باید معارف اسلامی در قالب آموزشهای عملی و کاربردی به نسل جدید منتقل شود تا از انحرافات و آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
وی بر موضوع خانواده و ضرورت آموزشهای خانوادهمداری در مدارس و مراکز فرهنگی تأکید کرد و هدف از این آموزشها را کاهش میزان طلاق و مشکلات خانوادگی و در نهایت شکلگیری خانوادههای سالم و پایدار عنوان کرد.
حجتالاسلام آتشکار با تحلیل مشکلات فکری و فرهنگی، اشاره کرد: بسیاری از چالشهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از عدم درک صحیح و تحلیل درست وقایع است.
وی ضمن تأکید بر نقش رهبران فکری و مجموعههای هدایتگر، به لزوم کار فرهنگی، هیئات، مساجد و رسانهها در تبیین معارف اسلامی پرداخت و با ارائه یک چارچوب عملیاتی، تصریح کرد: برخوردهای امنیتی و قوه قهریه تنها ۲۰ درصد از مشکل را حل میکند، در حالی که ۸۰ درصد نیازمند کار فرهنگی، آموزش و تبیین معارف است.
