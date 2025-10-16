مدیرکل ارشاد البرز: تقوایی یکی از نمادهای سینمای ایران بود

ابراهیم شریفی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم خاکسپاری مرحوم ناصر تقوایی یکی از پیشکسوتان برجسته سینما و نویسندگی ایران امروز با حضور مدیران و هنرمندان در امامزاده طاهر کرج برگزار شد.

وی با اشاره به تأثیر و فعالیت‌های این هنرمند در عرصه سینما، خاطرنشان کرد: ناصر تقوایی یکی از نمادهای سینمای ایران بود که همواره نقش مؤثری در پرورش استعدادها و گسترش فرهنگ سینما داشت.

شریفی افزود: مرحوم تقوایی وصیت کرده بودند که در امامزاده طاهر به خاک سپرده شوند و ما بر اساس این وصیت، با همکاری دوستان و ارتباطات موجود، در این مراسم حضور یافتیم.

او همچنین تاکید کرد که البرز مفتخر است میزبان هنرمندانی باشد که تاریخچه سینمای ایران را رقم زده‌اند.

شریفی ضمن تقدیر از حضور هنرمندان، گفت: این تجمع نشان‌دهنده عشق و احترام جامعه هنری به کسانی است که در مسیر هنر و فرهنگ ایران سختی‌ها را تحمل کردند و آثار ماندگاری از خود برجای گذاشتند.