عزیزیان: دستگیری سریع عامل تیراندازی در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: شب گذشته در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته‌جمعی همراه با تیراندازی در یکی از خیابان‌های اراک، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور سریع مأموران در صحنه، مشخص شد مردی ۵۵ ساله در جریان این درگیری از ناحیه دست هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده است، در حالی که عامل تیراندازی از محل متواری شده بود.

فرمانده انتظامی اراک ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی صورت‌گرفته توسط مأموران کلانتری ۱۲ رضوی، مخفیگاه متهم که از اراذل و اوباش سابقه‌دار می‌باشد، در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شد و در بازرسی از محل اختفای وی، یک قبضه سلاح کمری نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزیان با اشاره به انگیزه شخصی متهم از ارتکاب این اقدام مجرمانه، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا اقدامات تهدیدآمیز، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با عوامل ناامنی برخورد قانونی صورت گیرد.

