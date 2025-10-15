عزیزیان: عامل مرگ پاکبان اراکی در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: ظهر روز دوشنبه، یک دستگاه سواری پژو در یکی از خیابان‌های شهر اراک با یکی از پاکبانان شهرداری به شدت برخورد کرد که متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، این پاکبان در همان لحظه جان خود را از دست داد.

وی افزود: راننده خودرو پس از وقوع حادثه، اقدام به فرار از محل کرد اما با پیگیری‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی مأموران کلانتری ۱۴ علوی، کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از مناطق شهر اراک شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای متهم تصریح کرد: این پرونده در حال طی مراحل قانونی است و پلیس با جدیت موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.