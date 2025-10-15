  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

عزیزیان: عامل مرگ پاکبان اراکی در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

عزیزیان: عامل مرگ پاکبان اراکی در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

اراک – فرمانده انتظامی شهرستان اراک از شناسایی و دستگیری عامل تصادف منجر به مرگ یک پاکبان ۴۷ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: ظهر روز دوشنبه، یک دستگاه سواری پژو در یکی از خیابان‌های شهر اراک با یکی از پاکبانان شهرداری به شدت برخورد کرد که متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، این پاکبان در همان لحظه جان خود را از دست داد.

وی افزود: راننده خودرو پس از وقوع حادثه، اقدام به فرار از محل کرد اما با پیگیری‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی مأموران کلانتری ۱۴ علوی، کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از مناطق شهر اراک شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای متهم تصریح کرد: این پرونده در حال طی مراحل قانونی است و پلیس با جدیت موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

کد خبر 6623481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها