نقد منصفانه فرصت رشد و اصلاح در مسیر خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بای، مدیرکل اخبار استانهای صدا و سیما عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار قم با ابراز خرسندی از تعامل مثبت رسانه ملی با مجموعه استانداری قم، اظهار کرد: سیاست اصلی صداوسیما، نگاه ملی و فراجناحی در پوشش اخبار است و مأموریت ما تقویت روحیه نشاط، امید و اعتماد در جامعه از طریق نمایش تلاشها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به عملکرد رسانه ملی در پوشش تحولات اخیر منطقه بهویژه جنگ ۱۲ روزه غزه گفت: در این مقطع همه بخشهای صداوسیما یکپارچه و هماهنگ در خدمت اهداف انقلاب اسلامی بودند و همانگونه که در مسائل داخلی نیز باید همه نهادها از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و رسانه ملی همدل و همراه در مسیر تقویت نظام عمل کنند.
بای با تأکید بر لزوم تجهیز و حمایت از خبرنگاران شهرستانی استان قم افزود: برای پوشش مؤثر فعالیتهای استان، لازم است خبرنگاران مستقر در شهرستانها از امکانات و آموزشهای لازم برخوردار باشند و در همین راستا آمادگی دارم به صورت میدانی در قم حضور یافته و دورههای آموزشی برای خبرنگاران محلی برگزار کنم تا بتوانیم شبکه خبری منسجمتری در استان ایجاد کنیم.
مدیرکل اخبار استانهای صدا و سیما با اشاره به جایگاه نقد در رسانه یادآور شد: نگاه انتقادی سازنده تهدید نیست بلکه فرصتی برای رشد، اصلاح و تکامل دستگاههای اجرایی است و رسانه ملی در کنار مسئولان دلسوز میایستد تا ضمن انعکاس واقعیتهای جامعه، زمینه رفع مشکلات مردم را فراهم کند.
قم- مدیرکل اخبار استانهای صدا و سیما گفت: نقد منصفانه نهتنها تهدید نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای رشد، اصلاح و ارتقای کارآمدی نظام اداری در مسیر خدمت به مردم به شمار میرود.
