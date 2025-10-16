  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

رسانه ها با روایت منصفانه از خدمات دولت، اعتماد عمومی را افزایش دهند

قم- استاندار قم گفت: صداوسیما با بهره‌مندی از اعتماد عمومی و نفوذ اجتماعی خود می‌تواند با روایت دقیق و منصفانه از خدمات دولت، نقشی مؤثر در افزایش امید و تقویت اعتماد مردم به نظام ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با علیرضا بای، مدیرکل اخبار استان‌های صدا و سیما ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه رسانه ملی، بر لزوم تعامل سازنده و هم‌افزایی میان صداوسیما و استانداری قم برای تبیین اقدامات دولت در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

وی اظهار کرد: صداوسیما با گستره نفوذ و اعتماد عمومی که در میان اقشار مختلف جامعه دارد، می‌تواند به عنوان بازوی توانمند در کنار مجموعه اجرایی استان عمل کند و از رهگذر اطلاع‌رسانی دقیق و منصفانه، نقش مهمی در امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا نماید.

استاندار قم با بیان اینکه دولت وفاق ملی با عزم راسخ برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کند، افزود: امروز همه دستگاه‌های اجرایی با نگاه جهادی در مسیر رفع دغدغه‌های مردم گام برمی‌دارند و تبیین درست این خدمات، وظیفه‌ای خطیر بر دوش رسانه‌هاست.

بهنام‌جو تصریح کرد: رسانه ملی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده خود، ضمن انعکاس عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتباط مؤثرتر مردم با مسئولان را فراهم آورد و ما رسانه را در کنار خود می‌دانیم نه در برابر خود و از نقدهای منصفانه‌ای که منجر به اصلاح و پیشرفت امور شود استقبال می‌کنیم.

