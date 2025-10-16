رسانه ها با روایت منصفانه از خدمات دولت، اعتماد عمومی را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با علیرضا بای، مدیرکل اخبار استانهای صدا و سیما ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه رسانه ملی، بر لزوم تعامل سازنده و همافزایی میان صداوسیما و استانداری قم برای تبیین اقدامات دولت در عرصههای مختلف تأکید کرد.
وی اظهار کرد: صداوسیما با گستره نفوذ و اعتماد عمومی که در میان اقشار مختلف جامعه دارد، میتواند به عنوان بازوی توانمند در کنار مجموعه اجرایی استان عمل کند و از رهگذر اطلاعرسانی دقیق و منصفانه، نقش مهمی در امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا نماید.
استاندار قم با بیان اینکه دولت وفاق ملی با عزم راسخ برای حل مشکلات مردم تلاش میکند، افزود: امروز همه دستگاههای اجرایی با نگاه جهادی در مسیر رفع دغدغههای مردم گام برمیدارند و تبیین درست این خدمات، وظیفهای خطیر بر دوش رسانههاست.
بهنامجو تصریح کرد: رسانه ملی میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده خود، ضمن انعکاس عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی، زمینه ارتباط مؤثرتر مردم با مسئولان را فراهم آورد و ما رسانه را در کنار خود میدانیم نه در برابر خود و از نقدهای منصفانهای که منجر به اصلاح و پیشرفت امور شود استقبال میکنیم.
قم- استاندار قم گفت: صداوسیما با بهرهمندی از اعتماد عمومی و نفوذ اجتماعی خود میتواند با روایت دقیق و منصفانه از خدمات دولت، نقشی مؤثر در افزایش امید و تقویت اعتماد مردم به نظام ایفا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با علیرضا بای، مدیرکل اخبار استانهای صدا و سیما ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه رسانه ملی، بر لزوم تعامل سازنده و همافزایی میان صداوسیما و استانداری قم برای تبیین اقدامات دولت در عرصههای مختلف تأکید کرد.
نظر شما