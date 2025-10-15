بیات منش: تدوین طرح جامع مسکن استان زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان، با اشاره به محدودیت‌های زمین در شهر زنجان گفت: با توجه به محدودیت اراضی شهری، لازم است در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ظرفیت‌های موجود در محدوده شهرها و روستاهای استان برای تأمین زمین مورد نیاز پروژه‌های مسکونی استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین خدمات روبنایی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: با توجه به اینکه تا نیمه سال آینده تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در استان به متقاضیان تحویل داده خواهد شد، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی نظیر درمان، آموزش، خدمات بهداشتی، تجاری و فرهنگی باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، خواستار تشکیل کارگروه تخصصی خدمات روبنایی ذیل شورای مسکن استان شد و افزود: تأمین خدمات روبنایی از جمله الزامات اساسی در طراحی و اجرای پروژه‌های مسکن است تا پس از اسکان، ساکنان با کمترین مشکل در حوزه خدمات عمومی مواجه باشند.

بیات منش بر ضرورت تدوین طرح جامع مسکن استان تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در حوزه مسکن، نیازمند طرحی جامع و مدون هستیم که بتواند پاسخگوی نیاز جمعیت شهری و روستایی استان باشد و این طرح باید منطبق با اولویت‌های دولت چهاردهم تهیه و اجرایی شود.

وی با اشاره به دهک‌های پایین درآمدی جامعه، اظهار کرد: دهک‌های اول تا سوم که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، مستحق‌ترین گروه‌ها برای دریافت خدمات حمایتی در حوزه مسکن هستند بنابراین لازم است این نهادها از منابع داخلی خود برای تأمین مسکن مددجویان استفاده کرده و در تأمین منابع مالی مورد نیاز این اقشار، اهتمام ویژه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، گفت: تأمین منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد باید در اولویت کاری شورای مسکن قرار گیرد، چرا که این اقشار توانایی لازم برای تأمین هزینه‌های مسکن را ندارند و در این میان، دستگاه‌های حمایتی نقش مهمی در تحقق این هدف دارند.

بیات منش با اشاره به وضعیت تولید مسکن در استان بیان کرد: خوشبختانه عرضه مسکن در استان به میزان قابل قبولی انجام شده، اما وظیفه اصلی شورای مسکن، هدایت منابع و برنامه‌ها به سمت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است.