باقرزاده:دوره آموزشی انتخابات باحضور مسئولان کشوری در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده صبح چهارشنبه در همایش منطقه ای ستاد انتخابات که در شهرستان سرعین برگزار شد؛ اظهار کرد: دوره آموزشی و توضیحی انتخابات به میزبانی استان اردبیل و با حضور فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخابات و مدیران فناوری و آموزش استانهای شمالغرب کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل برگزار شد و شرکتکنندگان ضمن بررسی آخرین ضوابط و تغییرات قانونی، به تبادلنظر و هماهنگیهای لازم در خصوص برگزاری انتخابات پیشرو در ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ پرداختند.
وی افزود: در این جلسه، مهمترین محور بحثها، آشنایی کامل با اصلاحات جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که در این دوره آموزشی، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت تا تمامی فرمانداران و مدیران مرتبط، با اشراف کامل، آمادگی لازم برای اجرای دقیق قانون را داشته باشند.
فرماندار سرعین گفت:از مهمترین تفاوتهای انتخابات پیشِرو با ادوار گذشته، الکترونیکی شدن کامل فرایند برگزاری انتخابات است. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمام مراحل شامل ثبتنام، بررسی صلاحیت، استعفا، رأیگیری، شمارش آرا و اعلام نتایج بهصورت تمامالکترونیکی انجام خواهد شد.
باقرزاده ادامه داد:در همین راستا، ثبتنام داوطلبان شورای اسلامی شهر نیز بهصورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام خواهد گرفت و داوطلبان نیازی به مراجعه حضوری به بخشداریها، فرمانداریها یا استانداریها نخواهند داشت.
