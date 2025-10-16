به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهر آباد ضمن قدردانی از تلاش‌های شهرداری و اعضای شورای شهر، گفت: شهر آباد با وجود پتانسیل‌های غنی، به ویژه در حوزه کشاورزی و موقعیت جغرافیایی، زمینه‌های خوبی برای توسعه اقتصادی دارد.

وی همچنین بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی مانند اصلاح و توسعه شبکه‌های توزیع آب کشاورزی و همچنین بهبود دسترسی مزارع به راه‌های ارتباطی مناسب تأکید کرد و افزود: کشاورزان خط مقدم تولید هستند و ما وظیفه داریم موانع را از سر راه این قشر برداریم و تسهیلات لازم و حمایت‌های لازم را برای کشاورزان فراهم آوریم.

فرماندار تنگستان بر توسعه و تقویت زیرساخت‌های آموزشی در آباد تاکید کرد و اضافه کرد: با پیگیری‌های استاندار بوشهر، معاونین، نماینده مردم در مجلس و مدیر کل نوسازی مدارس پیشرفت چشمگیری در راستای نوسازی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی در تنگستان داشته‌ایم و در تلاشیم عملیات اجرایی مدرسه تخریبی اباد را در سال آینده شروع کنیم.

نماینده عالی دولت در تنگستان ضمن تاکید بر مدیریت منابع آب و سیلاب‌ها با توجه به ورود به فصل بارش‌ها و همچنین تجربه سال‌های گذشته در زمینه آب گرفتگی معابر و آسیب دیدن زمین‌های کشاورزی، بر لزوم ساماندهی، پاکسازی و لایروبی سدها، کانال‌های هدایت آب‌های سطحی و مسیل های منتهی به شهر را توسط شهرداری و ادارات مربوطه تاکید کرد.