به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در بازدید از از وضعیت مسیلها، آبراههها و رودخانههای بخش دلوار، بر ساماندهی فوری مسیلها و آبراهههایی که جریان طبیعی آب را مختل کردهاند، تأکید کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیاییاش همواره در معرض خطر سیلابهای ناگهانی است، اظهار کرد: ساماندهی مسیلها صرفاً لایروبی نیست؛ بلکه یک رویکرد مهندسیشده برای هدایت ایمن آبهای سطحی به سمت رودخانههای اصلی و در نهایت دریا است و هرگونه انسداد یا تغییر مسیر غیرمجاز در مجاری آبی باید با جدیت دستگاههای متولی پیگیری شود.
سلیمانی همچنین بر اهمیت تقویت زیرساختهای عمرانی مرتبط با مدیریت آبهای سطحی تأکید کرد و افزود: پل ورودی روستای بوالخیر نیاز به ساماندهی دارد که با توجه به پیگیریهای به عمل آمده در دستور کار راهداری قرار گرفته است.
در پی وقوع بارندگیهای اخیر و لزوم آمادگی شهرستان تنگستان در برابر خطرات سیلابهای فصلی، شاپور رجایی، معاون عمرانی استاندار بوشهر و فرماندار تنگستان، از وضعیت مسیلها، آب راههها و رودخانههای بخش دلوار شهرستان بازدید میدانی به عمل آوردند.
این بازدید با هدف بررسی میزان کارایی زیرساختهای موجود و شناسایی نقاط نیازمند اقدام فوری صورت گرفت.
