زخمی شدن ۱۰ فلسطینی در تیراندازی اشغالگران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک عربی، منابع بیمارستانی در بیمارستان العوده اعلام کردند که در ۲۴ ساعت گذشته این مرکز پزشکی ۱۰ مورد زخمی ناشی از تیراندازی نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شرق اردوگاه البریج را پذیرش کرده است.

همچنین در اردوگاه النصیرات، شمار دیگری از ساکنان به دلیل انفجار یک جسم مشکوک زخمی شده‌اند.

همزمان مدیر کل وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: ما نیاز داریم که بیش از ۴۰۰ عمل جراحی انجام دهیم و باید ۱۷۰ هزار زخمی را درمان کنیم.

از سوی دیگر سازمان امدادرسانی و کاریابی برای فلسطینیان (آنروا) اعلام کرد که همه اراضی زراعی درغزه یا تقریباً از بین رفته یا دسترسی به آنها دشوار است.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه نیز از ۵۵ میلیون طن آوار در کل غزه خبر داد.