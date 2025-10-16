  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

بخشدار مرکزی گناوه: اجرای پروژه چمن طبیعی روستای محمد صالحی تسریع شود

گناوه- بخشدار مرکزی گناوه بر تسریع در تکمیل پروژه چمن طبیعی زمین فوتبال روستای محمد صالحی و رعایت استانداردهای فنی و کیفی در این پروژه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی عصر پنجشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه چمن طبیعی زمین فوتبال روستای محمدصالحی بخش مرکزی شهرستان گناوه که با حضور دهیار روستا انجام شد، ضمن بررسی روند طرح، بر تسریع در روند تکمیل پروژه و رعایت استانداردهای فنی و کیفی در اجرای چمن طبیعی تأکید کرد.

بخشدار مرکزی گناوه گفت: فاز اول این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد محیطی سالم و پویا برای جوانان روستا با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این طرح، زمینه برای شکوفایی استعدادهای ورزشی در سطح روستا و منطقه بیش از پیش فراهم شود.

