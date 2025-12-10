  1. استانها
قهرمانی والیبال دختران بویراحمد در مسابقات منطقه‌ای دوره متوسطه دوم

یاسوج-تیم والیبال دختران بویراحمد با قهرمانی در مسابقات منطقه‌ای دوره متوسطه دوم، به مرحله استانی این رقابت‌ها صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال دختران بویراحمد با قهرمانی در مسابقات منطقه‌ای دوره متوسطه دوم، به مرحله استانی این رقابت‌ها صعود کرد.

در این رابطه کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد گفت: مسابقات والیبال منطقه‌ای دوره متوسطه دوم دانش‌آموزی بانوان این شهرستان به میزبانی آموزش و پرورش بویراحمد برگزار شد و با قهرمانی تیم آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد به پایان رسید.

احمد محمدی با اشاره به اینکه مرحله استانی این مسابقات روز یکشنبه هفته آینده به میزبانی شهرستان گچساران برگزار خواهد شد، اظهار کرد: خانم‌ها سیما دولتی‌زاده و طاهره سیاهپور به عنوان مربی، هدایت تیم منتخب دانش‌آموزی دختران شهرستان بویراحمد را در این مرحله بر عهده دارند، همچنین تیم منتخب پسران این شهرستان نیز توسط آقایان برهانی و محمدی مربیگری و هدایت می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین خانم سیما دولتی‌زاده مربی منتخب آموزش و پرورش بویراحمد، از روز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه سرمربی یکی از تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات لیگ دو بانوان کشور در یاسوج خواهد بود.

کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد تاکید کرد: در این رقابت‌های کشوری که با حضور ۹ تیم از استان‌هایی همچون اصفهان، بندرعباس، شیراز، بوشهر و… برگزار می‌شود، خانم دولتی‌زاده سرمربی تیم باشگاه سیما یکی از تیم‌های استان کهگیلویه و بویراحمد است.

وی اضافه کرد: یک تیم دیگر نیز از استان کهگیلویه و بویراحمد در این مسابقات حضور دارد.

