به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال دختران بویراحمد با قهرمانی در مسابقات منطقهای دوره متوسطه دوم، به مرحله استانی این رقابتها صعود کرد.
در این رابطه کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد گفت: مسابقات والیبال منطقهای دوره متوسطه دوم دانشآموزی بانوان این شهرستان به میزبانی آموزش و پرورش بویراحمد برگزار شد و با قهرمانی تیم آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد به پایان رسید.
احمد محمدی با اشاره به اینکه مرحله استانی این مسابقات روز یکشنبه هفته آینده به میزبانی شهرستان گچساران برگزار خواهد شد، اظهار کرد: خانمها سیما دولتیزاده و طاهره سیاهپور به عنوان مربی، هدایت تیم منتخب دانشآموزی دختران شهرستان بویراحمد را در این مرحله بر عهده دارند، همچنین تیم منتخب پسران این شهرستان نیز توسط آقایان برهانی و محمدی مربیگری و هدایت میشوند.
وی ادامه داد: همچنین خانم سیما دولتیزاده مربی منتخب آموزش و پرورش بویراحمد، از روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه سرمربی یکی از تیمهای شرکتکننده در مسابقات لیگ دو بانوان کشور در یاسوج خواهد بود.
کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش بویراحمد تاکید کرد: در این رقابتهای کشوری که با حضور ۹ تیم از استانهایی همچون اصفهان، بندرعباس، شیراز، بوشهر و… برگزار میشود، خانم دولتیزاده سرمربی تیم باشگاه سیما یکی از تیمهای استان کهگیلویه و بویراحمد است.
وی اضافه کرد: یک تیم دیگر نیز از استان کهگیلویه و بویراحمد در این مسابقات حضور دارد.
