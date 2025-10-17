به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنعباسی در حاشیه بازدید اعضای کارگروه مرزهای رسمی کشور از بنادر غرب این استان، نگاه وزارت کشور به بنادر غرب هرمزگان را نگاهی راهبردی و توسعهمحور دانست و افزود: هدف ما از این سفر، شناسایی ظرفیتهای مرزی و بندری برای افزایش تعاملات تجاری و معیشتی مرزنشینان است.
وی با بیان اینکه مرزهای دریایی جنوب کشور از نقاط طلایی برای رونق اقتصادی و تجارت منطقهای محسوب میشوند، بر لزوم هماهنگی میان سازمانها و نهادهای اجرایی تاکید کرد و گفت: توسعه مرزها تنها با همکاری همهجانبه سازمانهای مرتبط ممکن است.
مدیرکل مرز و امور مرزنشینان وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور بهدنبال همافزایی با سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط برای تحقق اهداف توسعهای در منطقه است.
