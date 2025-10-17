  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

عباسی: نگاه وزارت کشور به بنادر غرب هرمزگان راهبردی و توسعه‌محور است

عباسی: نگاه وزارت کشور به بنادر غرب هرمزگان راهبردی و توسعه‌محور است

بندرعباس- مدیرکل مرز و امور مرزنشینان وزارت کشور در جریان بازدید از بنادر لنگه و چارک گفت: نگاه وزارت کشور به بنادر غرب استان هرمزگان نگاهی راهبردی و توسعه‌محور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌عباسی در حاشیه بازدید اعضای کارگروه مرزهای رسمی کشور از بنادر غرب این استان، نگاه وزارت کشور به بنادر غرب هرمزگان را نگاهی راهبردی و توسعه‌محور دانست و افزود: هدف ما از این سفر، شناسایی ظرفیت‌های مرزی و بندری برای افزایش تعاملات تجاری و معیشتی مرزنشینان است.

وی با بیان اینکه مرزهای دریایی جنوب کشور از نقاط طلایی برای رونق اقتصادی و تجارت منطقه‌ای محسوب می‌شوند، بر لزوم هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای اجرایی تاکید کرد و گفت: توسعه مرزها تنها با همکاری همه‌جانبه سازمان‌های مرتبط ممکن است.

مدیرکل مرز و امور مرزنشینان وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور به‌دنبال هم‌افزایی با سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط برای تحقق اهداف توسعه‌ای در منطقه است.

