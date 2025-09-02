ترابری ایمن بیش از ۴۲۸هزار مسافر در بنادر غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری با اشاره به جابه جایی بیش از ۴۲۸ هزار و ۳۸۴ مسافر با رشد ۱۸ درصدی در ۵ ماهه سال جاری گفت: ترابری ایمن ۴۱۷ هزار و ۹۸۴ نفر مسافر در مسیرهای دریایی داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج فارس صورت گرفته که در این بخش شاهد رشد ۱۸ درصدی بوده ایم.

وی افزود: در بخش ترابری سفرهای بین‌المللی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۴، ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر مسافر با رشد ۳۴ درصدی به مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی جابه‌جا شده‌اند.

گفتنی است، استان هرمزگان به دلیل نزدیکی به خلیج فارس و دریای عمان، بنادر مهمی از لحاظ تجاری و مسافری دارد که برخی از آنها در غرب استان هرمزگان واقع شده است و مدیریت بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان با نظارت بر ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی و پوشش بر ۱۰ بندر تجاری و مسافری، کانون مهمی برای تبادلات تجاری و همچنین سفرهای دریایی کشور محسوب می‌شود.