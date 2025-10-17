  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

تکمیل پروژه آبرسانی به مناطق محروم بیارجمند در چارچوب پروژه «صلح آب»

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از افتتاح پروژه آبرسانی به مناطق محروم بیارجمند خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت نهادهای داخلی و بین‌المللی و در چارچوب پروژه «صلح آب» انجام شد.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز آبرسانی به مناطق خارتوران، بیان کرد: این قطعات پروژه آبرسانی به منطقه محروم بیارجمند را در آستانه افتتاح قرار خواهد داد.

وی افزود: این اقدام در راستای پروژه صلح آب و کاهش تنش‌های آب و ارتقای تاب آوری با همکاری جمعیت هلال احمر، بسیج سازندگی و اداره کل آب و فاضلاب استان سمنان و حمایت و مشارکت مالی آژانس بین المللی کره جنوبی KOICA و فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر صورت گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این اقدام در راستای انجام رسالت اجتماعی و مدنی و محرومیت زدایی انجام شده است گفت: آب مهمترین مسائل منطقه محروم خارتوران است.

