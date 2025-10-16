به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد از آغاز عملیات اجرای خط انتقال شماره ۲ شهر مروست خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تکمیل خط دوم آبرسانی و ارتقای پایداری شبکه آب شرب در شهر مروست و روستاهای تابع آن در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه خط جدید با لولههای پلیاتیلن ۳۱۵ میلیمتری و به طول حدود چهار کیلومتر اجرا میشود، افزود: جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر از شهر مروست و روستاهای مبارکه، قاسمآباد و سعادت از مزایای این طرح بهرهمند میشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعتبار اجرای این طرح را حدود ۷۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اعلام کرد و ادامه داد: این مبلغ شامل اجرای خط انتقال جدید و پروژههای اصلاح و بازسازی شبکه روستایی است.
علمدار اظهار داشت: قرارداد اجرای این طرح ششماهه تنظیم شده، اما با برنامهریزی و تلاش نیروهای اجرایی، پیشبینی میشود عملیات در مدت سه ماه به پایان برسد.
به گفته وی، آب شهر مروست از پنج حلقه چاه تأمین میشود که پس از ورود به دو باب مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۱۰ هزار مترمکعب، از طریق خطوط انتقال به شبکه شهری و روستاهای متصل ارسال میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به قدمت خط انتقال شماره یک که در دهه ۷۰ به بهرهبرداری رسیده، تصریح کرد: اجرای خط دوم انتقال علاوه بر افزایش ظرفیت آبرسانی در زمان پیک مصرف، امکان تأمین آب پایدار را در مواقع بروز حادثه در خط اول فراهم میکند تا هیچگاه جریان آب در شهر مروست قطع نشود.
علمدار در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت ارتقای تابآوری و مدیریت پایدار منابع آبی در شهرستان مروست است.
