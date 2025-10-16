سه پروژه آبرسانی در میناب با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی سه پروژه مهم آبرسانی در شهرستان میناب با حضور عبدالمحید حمزه پور مدیرعامل آبفای هرمزگان، سید عبدالکریم هاشمی نماینده شرق هرمزگان در مجلس، و محمد رادمهر فرماندار میناب، آغاز شد.

عبدالمجید حمزه پور در این مراسم با بیان اینکه این پروژه‌ها با هدف تأمین آب پایدار برای روستاهای شهرستان میناب اجرا می‌شوند، افزود: سه پروژه مذکور با اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان عملیاتی خواهند شد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل خط انتقال آب مجتمع‌های جانشینی و شهوار با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان و آبرسانی به روستای تلنگ ۴۰ میلیارد تومان و احداث مخزن ذخیره آب مجتمع امام هشتبندی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان است.

حمزه پور گفت: یک حلقه چاه جدید برای مجتمع تلنگ و ۲ حلقه چاه جدید نیز برای تأمین آب شمال میناب حفر و تجهیز شده است.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به تأثیرات پروژه‌ها گفت: با تکمیل طرح‌های جانشینی و شهوار، علاوه بر تأمین آب پایدار روستاهای این مجتمع‌ها، وضعیت آب شرب روستای چاه اسماعیل نیز بهبود خواهد یافت.

وی در ادامه به اقدامات آبفا برای پایداری آب شرب شهر میناب اشاره کرد و افزود: با تجهیز شش حلقه چاه جدید پیش از تابستان، کمبود آب شهر میناب و روستاهای اطراف رفع شد و تابستان امسال شاهد پایداری آب در مرکز شهرستان و مناطق پیرامونی بودیم.

حمزه پور در پایان با قدردانی از حمایت‌های محمد آشوری استاندار هرمزگان، پیگیری‌های سید عبدالکریم هاشمی و همکاری محمد رادمهر، اظهار امیدواری کرد: با این همکاری و همت، شاهد پایداری آب در تمامی مناطق میناب باشیم.