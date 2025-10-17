حسینی: ایران قوی و مقتدر تنها در پرتو اقتصادی توانمند محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدروح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، بر لزوم هوشیاری در برابر بدعهدی‌های آمریکا و شناخت سیاست‌های تحقیرآمیز غرب نسبت به کشورهای وابسته تأکید کرد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره شروط توافق با ایران، افزود: ملت ایران هرگز شروط تحقیرآمیز از جمله توقف برنامه هسته‌ای، قطع حمایت از محور مقاومت و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت.

حسینی تأکید کرد: آمریکا شکست را پذیرفته و امروز پیروز میدان، ملت غزه و جبهه مقاومت هستند.

امام جمعه اسفرورین ضمن قدردانی از تصمیم رئیس‌جمهور کشورمان برای عدم حضور در اجلاس شرم‌الشیخ، این اقدام را نشانه‌ای از عزت و اقتدار جمهوری اسلامی دانست و گفت: در حالی که کشورهای وابسته به آمریکا با تحقیر مواجه شدند، ملت ایران با اقتدار و عزت در صحنه ایستاد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت بنیان اقتصادی کشور اظهار کرد: قدرت واقعی ایران زمانی تحقق می‌یابد که اقتصاد آن متکی بر تولید داخلی، نیروی انسانی کارآمد و پیوند هوشمند با اقتصاد منطقه‌ای باشد.

امام جمعه اسفرورین اضافه کرد: اقتصاد توانمند نه‌تنها پشتوانه امنیت ملی است بلکه بستر رشد علمی و استقلال سیاسی محسوب می‌شود.

حسینی از مردم خواست با پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار، به‌ویژه در خرید ارز و طلا، و با سرمایه‌گذاری خرد و هدفمند در مسیر تولید ملی گام بردارند و افزود: تحقق اقتصاد پویا بدون مشارکت مردم، شفافیت نهادی و حکمرانی کارآمد ممکن نیست.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر تبعیت از فتوای مراجع معظم تقلید، گفت: بر اساس نظر صریح مراجع، نواختن نی و استفاده از آلات موسیقی در مساجد و مجالس مذهبی حرام است و باید از این رفتارها پرهیز شود.

امام جمعه اسفرورین در پایان از امنای مساجد و هیئت‌های مذهبی خواست با همکاری و همت جمعی، فضای معنوی و ساده‌زیستانه مساجد را حفظ کنند و افزود: امروز بیش از هر زمان، نیازمند عمل به احکام الهی و تبعیت از فرامین اهل بیت علیهم‌السلام هستیم.