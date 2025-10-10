به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با توصیه به رعایت تقوای الهی گفت: حضور در نماز جمعه از بزرگ‌ترین اجتماعات مسلمانان است و طبق فرمایش امام صادق(ع) هر قدمی که در راه نماز جمعه برداشته می‌شود، پاداشی دارد که خداوند بدن آن فرد را بر آتش دوزخ حرام می‌کند.

وی در بخش سیاسی خطبه‌ها با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون به هیچ یک از قدرت‌های جهانی وابسته نبوده و همین استقلال، دشمنی آمریکا را برانگیخته است. ایران پس از انقلاب با رژیم صهیونیستی مخالفت صریح کرد و برای دستیابی به دانش و صنعت مستقل گام برداشت اما همین استقلال‌طلبی موجب شد که آمریکا و متحدانش کارزار سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی گسترده‌ای را علیه ملت ایران به راه بیندازند.

امام جمعه اسفرورین افزود: آمریکایی‌ها حتی غنی‌سازی پنج درصدی را که کاربرد نظامی ندارد و استفاده‌ای کاملاً صلح‌آمیز دارد، برنتابیدند، زیرا با اصل استقلال ایران مخالف‌اند.

وی بیان کرد: آنان در اظهاراتی وقیحانه ادعا کردند که چون ایران منابع غنی نفت و گاز دارد نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد در حالی که این منابع روزی پایان خواهند یافت و کشور برای توسعه پایدار به فناوری‌های نو، از جمله انرژی هسته‌ای نیاز دارد.

حسینی تصریح کرد: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که در دهه ۶۰ میلادی برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی تدوین شد، امروز به ابزاری در دست قدرت‌های غربی برای تسلط بر کشورهای غیرهسته‌ای تبدیل شده است؛ در حالی که همان کشورها با حق وتو برای خود، هرگونه تصمیمی را به نفع خودشان رقم می‌زنند.

وی ادامه داد: آمریکا و اروپا امروز با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تحریک افکار عمومی، در پی ایجاد فشار اقتصادی و اجتماعی علیه ملت ایران هستند تا موجی از نارضایتی ایجاد کنند اما ملت ایران آگاه‌تر از گذشته در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.

امام جمعه اسفرورین اضافه کرد: تحریم‌های بی‌رحمانه سال‌های اخیر به جایی رسیده که دیگر چیزی برای تحریم باقی نمانده و آنچه باقی مانده جنگ روانی و رسانه‌ای است.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به سیاست‌های شکست‌خورده برجام گفت: برجام هیچ آورده‌ای برای ملت ایران نداشت و تنها موجب اتلاف وقت و توقف بسیاری از ظرفیت‌های داخلی کشور شد.

وی گفت: امروز نیز آمریکا با کمال وقاحت همان مسیر گذشته را دنبال می‌کند و می‌خواهد ایران را از سه جهت تضعیف کند؛ توقف کامل غنی‌سازی، محدودسازی توان موشکی و کاهش نفوذ منطقه‌ای و خلع سلاح جبهه مقاومت.

وی تأکید کرد: هیچ ملت آزاده‌ای چنین خواسته‌هایی را نمی‌پذیرد. ملت ایران با اتکا به خون شهدا، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و بصیرت خود، در مسیر عزت و استقلال گام برمی‌دارد و این نقشه دشمن نیز همچون گذشته شکست خواهد خورد.

حسینی در ادامه با اشاره به تحولات غزه گفت: امروز پس از دو سال مقاومت جانانه، رژیم صهیونیستی با وجود حمایت آمریکا و برخی کشورهای منطقه نتوانست به هیچ‌یک از اهداف خود دست یابد.

خطیب جمعه اسفرورین تاکید کرد: دشمن می‌خواست حماس را نابود کند اما خود در باتلاق شکست گرفتار شد و امروز پیروزی از آنِ ملت مقاوم غزه و فلسطین است.

وی افزود: رژیم جعلی اسرائیل در برابر مردمی بی‌دفاع که حتی از غذا و دارو محروم بودند نتوانست به اهداف نظامی خود برسد و این نشانه فروپاشی هیمنه پوشالی صهیونیست‌هاست.

امام جمعه اسفرورین در بخش پایانی سخنان خود از برگزاری نشست ۲۰۰ نفر از فعالان اجتماعی حوزه خانواده در این بخش خبر داد و گفت: این نشست با هدف استحکام بنیان خانواده، کاهش آمار طلاق، پیشگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری برگزار شد.

وی با ابراز نگرانی از آمار بالای سقط جنین در کشور اظهار کرد: طبق آمار رسمی، روزانه حدود یک‌هزار تا دوهزار جنین بی‌گناه در کشور سقط می‌شوند که این موضوع نگران‌کننده است و باید با مشاوره، آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ زندگی اسلامی از این فاجعه جلوگیری کرد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با همت بانوان فرهیخته و همراهی نهادهای فرهنگی، ان‌شاءالله شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده در منطقه خواهیم بود.