هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛کارون و دشت آزادگان در وضعیت قرمز و ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد که شاخص آلودگی هوا در شهر کارون تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ به عدد ۱۶۴ میکروگرم بر متر مکعب رسیده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم است. این سطح از آلودگی میتواند سلامت شهروندان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهر دشت آزادگان ۱۳۴ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در محدوده ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. بر اساس توصیههای بهداشتی، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
در همین حال، وضعیت کیفی هوا در ۱۹ شهر دیگر استان از جمله آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، اندیمشک، اهواز، ایذه، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان در محدوده قابل قبول ارزیابی شده است.
مسجدسلیمان نیز تنها شهری در استان خوزستان است که امروز بهعنوان شهر پاک معرفی شده و شاخص کیفی هوای آن در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به تداوم شرایط ناسالم در برخی مناطق استان، مسئولان بهداشتی و محیطزیستی توصیه کردهاند که شهروندان بهویژه گروههای حساس، اقدامات پیشگیرانه را جدی گرفته و از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
