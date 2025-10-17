معاون رئیس جمهور: منابع مالی ویژه برای روستاها اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، عصر جمعه در آئین ثبت جهانی روستای سهیلی قشم که با حضور پرشور مردم محلی و مسئولان استانی برگزار شد، با بیان اینکه امروز روز تاریخی برای تمام ایران است، اظهار کرد: اینجانب به نمایندگی از دولت و شخص رئیس جمهور، خدمت مردم غیور و سختکوش سهیلی و تمام مردم استان هرمزگان رسیدم تا این پیروزی بزرگ را جشن بگیریم.

وی با تشریح جزئیات برنامه‌های دولت برای توسعه روستایی، افزود: ما در دولت به این باور رسیده‌ایم که کلید حل معضل مهاجرت و حاشیه‌نشینی، توسعه متوازن منطقه‌ای است و برای تحقق این هدف، صندوق پیشرفت و عدالت با اعتباری قابل توجه تجهیز شده و هم‌زمان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز اعتبارات خرد در اختیار جامعه محلی قرار می‌دهد.

سهیلی نمونه عینی تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح روستا است

معاون رئیس جمهور، موفقیت سهیلی را حاصل سه عامل کلیدیِ مشارکت و اراده مردم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی دانست و تصریح کرد: وقتی این سه عامل کنار هم قرار گیرند، نتیجه آن می‌شود همان چیزی که امروز در سهیلی شاهد آن هستیم؛ ایجاد بیش از ۲۵۰ شغل پایدار، جذب سالانه بیش از یک و نیم میلیون گردشگر و رونق اقتصادی که ماندگاری جمعیت را به همراه داشته است.

حسین‌زاده تاکید کرد: این مسیر، عین تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح یک روستاست و ما مصمم هستیم این الگو را در سراسر ایران تکرار کنیم.

سهیلی، سفیر فرهنگی ایران در جهان است

معاون رئیس جمهور با قدردانی از مردم سهیلی، گفت: در شرایطی که دشمنان می‌کوشند تصویری مخدوش از ایران در جهان نمایش دهند، مردم سهیلی با همت و غیرت خود، پرچمدار راستین هویت، تمدن و مهمان‌نوازی ایرانی شده‌اند. امروز نام سهیلی، تنها نام یک روستا نیست، بلکه یک برند بین‌المللی و سفیر فرهنگی ایران در عرصه جهانی است.

هرمزگان الگوی همزیستی مسالمت‌آمیز است

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به فضای همدلی و برادری در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: آنچه در این استان می‌بینم، درس بزرگی برای تمام ایران است. برادران و خواهران شیعه و سنی در کنار هم، با صلح و دوستی زندگی می‌کنند. این زیست عاشقانه و همزیستی مسالمت‌آمیز بزرگترین سرمایه اجتماعی شماست که باید همچنان از آن پاسداری کنید.

وی در پایان خطاب به تمام حاضران گفت: بیایید فراتر از هرگونه اختلافات قومی و مذهبی، تنها به عنوان ایرانی در کنار هم باشیم و برای سربلندی میهن عزیزمان، ایران، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.