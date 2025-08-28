  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

چندفرهنگی بودن چهارمحال و بختیاری ظرفیتی ارزشمند برای توسعه استان است

شهرکرد- معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور گفت: چندفرهنگی بودن استان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه است که در صورت نبود انسجام، ممکن است به چالش تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده روز پنجشنبه در نشست با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: اگرچه جلسات متعددی با مدیران استان برگزار شده، اما بازدیدهای میدانی رنگ و بویی متفاوت دارند و می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری‌های اجرایی را روشن‌تر کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: چندفرهنگی بودن استان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه است که در صورت نبود انسجام، ممکن است به چالش تبدیل شود. همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده میان اقوام، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و به‌عنوان موتور محرک توسعه عمل خواهد کرد.

تنش‌های آبی در روستاها بررسی می‌شود

جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به برنامه‌های این سفر گفت: معاون رئیس‌جمهور طی دو روز از شهرستان‌های شهرکرد، کوهرنگ، کیارو، خانمیرزا و لردگان بازدید خواهد کرد.

وی افزود: در این بازدیدها، مسائل مهم استان از جمله تنش آبی، مشکلات روستاها، طرح‌های هادی روستایی و مسائل جامعه عشایری بررسی می‌شود. هدف از این سفر، تهیه گزارشی جامع از وضعیت موجود و ارائه آن به هیأت دولت برای اتخاذ تصمیمات مؤثر در مسیر توسعه استان است.

