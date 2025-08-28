چندفرهنگی بودن چهارمحال و بختیاری ظرفیتی ارزشمند برای توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده روز پنجشنبه در نشست با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: اگرچه جلسات متعددی با مدیران استان برگزار شده، اما بازدیدهای میدانی رنگ و بویی متفاوت دارند و می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری‌های اجرایی را روشن‌تر کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: چندفرهنگی بودن استان، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه است که در صورت نبود انسجام، ممکن است به چالش تبدیل شود. همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده میان اقوام، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و به‌عنوان موتور محرک توسعه عمل خواهد کرد.

تنش‌های آبی در روستاها بررسی می‌شود

جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به برنامه‌های این سفر گفت: معاون رئیس‌جمهور طی دو روز از شهرستان‌های شهرکرد، کوهرنگ، کیارو، خانمیرزا و لردگان بازدید خواهد کرد.

وی افزود: در این بازدیدها، مسائل مهم استان از جمله تنش آبی، مشکلات روستاها، طرح‌های هادی روستایی و مسائل جامعه عشایری بررسی می‌شود. هدف از این سفر، تهیه گزارشی جامع از وضعیت موجود و ارائه آن به هیأت دولت برای اتخاذ تصمیمات مؤثر در مسیر توسعه استان است.