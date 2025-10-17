به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر جمعه عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هدف حضور در آئین انتخاب بهترین روستای گردشگری جهان، بهره برداری از قطعه ۳ بزرگراه خلیج فارس و شرکت در آئینهای بومی و فرهنگی با استقبال رسمی محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، محمد کمالی مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی وارد جزیره قشم شد.
حسین زاده طی این سفر دو روزه ابتدا قطعه سوم بزرگراه خلیج فارس را افتتاح خواهد کرد و در آئین انتخاب برترین روستاهای گردشگری جهان در روستای سهیلی شرکت میکند.
حضور در نمایشگاه روایت قشم بوم و آئین عیش و ساخت عروسی سنتی بخش دیگری از برنامههای روز اول سفر است.
همچنین در روز دوم نشستهای مشترکی با حضور معاون رئیس جمهور، مدیرعامل سازمان و دهیاران به منظور بررسی راهکارهای توسعه روستایی برگزار خواهد شد.
بازدید از فعالیتهای بانوان جزیره در حوزه صنایع دستی و بافت تاریخی بندر لافت نیز بخش دیگری از برنامههای روز دوم است.
