  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی وارد قشم شد

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی وارد قشم شد

بندرعباس- معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی برای شرکت در برنامه‌های مختلف وارد جزیره قشم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر جمعه عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هدف حضور در آئین انتخاب بهترین روستای گردشگری جهان، بهره برداری از قطعه ۳ بزرگراه خلیج فارس و شرکت در آئین‌های بومی و فرهنگی با استقبال رسمی محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، محمد کمالی مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی وارد جزیره قشم شد.

حسین زاده طی این سفر دو روزه ابتدا قطعه سوم بزرگراه خلیج فارس را افتتاح خواهد کرد و در آئین انتخاب برترین روستاهای گردشگری جهان در روستای سهیلی شرکت می‌کند.

حضور در نمایشگاه روایت قشم بوم و آئین عیش و ساخت عروسی سنتی بخش دیگری از برنامه‌های روز اول سفر است.

همچنین در روز دوم نشست‌های مشترکی با حضور معاون رئیس جمهور، مدیرعامل سازمان و دهیاران به منظور بررسی راهکارهای توسعه روستایی برگزار خواهد شد.

بازدید از فعالیت‌های بانوان جزیره در حوزه صنایع دستی و بافت تاریخی بندر لافت نیز بخش دیگری از برنامه‌های روز دوم است.

کد خبر 6624865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها