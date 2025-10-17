سیر تیمورلو در حوضه آبریز دریاچه ارومیه الگوی کشاورزی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمت اللهی عصر جمعه در هفتمین جشنواره سیر تیمورلو و آئین رونمایی از گواهینامه ثبت این جشنواره، ضمن معرفی ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصادی این شهرستان، سیر را به عنوان سرمایه ملی و الگوی کشاورزی پایدار در شرایط کم‌آبی معرفی کرد.

آذربایجان شرقی؛ تقاطع تمدن و تلاش

رحمت‌اللهی گفت: آذرشهر تنها یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه تقاطع یک موقعیت ژئوپلیتیک عالی با مردمی تمدن‌ساز و سختکوش است. او اشاره کرد که تلاش مردم این دیار، سفره‌های اقتصادی منطقه را رنگین کرده است.

فرماندار آذرشهر به ویژگی‌های اقتصادی این شهرستان پرداخت و گفت: اقتصاد آذرشهر همچون رشته‌های متنوع یک فرش اصیل، از بخش‌های گوناگونی تشکیل شده که هر یک به شکلی منحصر به فرد در اقتصاد استان و کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

رحمت اللهی همچنین به تولید انواع خشکبار، حبوبات و به‌ویژه سیر به عنوان طلای سفید اشاره کرد.

سیر، الگوی کشاورزی پایدار

رحمت‌اللهی افزود: اهمیت سیر و قطب سیر تیمورلو و روستای دراویل فراتر از یک محصول کشاورزی است و به عنوان یک سرمایه ملی باید مورد توجه قرار گیرد. سیر این منطقه، در شرایط چالش‌های کم‌آبی، الگوی کشاورزی پایدار است که با تکیه بر دانش بومی کشاورزان و کیفیت بالای آن، به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

وی همچنین از کشاورزان، تولیدکنندگان و فرآوری‌کنندگان سیر و دیگر محصولات تقدیر کرد و ضمن حمایت از اعضای شورای اسلامی شهر و هنرمندان، تأکید کرد: به عنوان نماینده دولت، هدف ما کاهش مشکلات و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی برای شهرستان آذرشهر است و با همت مردمان شریف این دیار، به الگویی از توسعه پایدار تبدیل خواهیم شد.