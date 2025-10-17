شفیعی: مدیریت منابع آبی چالش جدی کشاورزی آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر جمعه در مراسم هفتمین جشنواره سیر تیمورلو با اشاره به وضعیت کشاورزی استان، گفت: با توجه به شرایط آبی موجود و مدیریت منابع آبی، نیاز است تا نمایندگان محترم مجلس همچنان در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان عزیز قرار داشته و از حقوق این عزیزان دفاع کنند.
شفیعی افزود: جشنواره سیر امسال فرصتی برای همافزایی و بیان مشکلات کشاورزان و تولیدکنندگان در حضور مدیران و بستری برای برندسازی محصولات محلی است.
شفیعی همچنین به فعالیتهای برندسازی سیر در تیمورلو اشاره کرد و افزود: این محصول از نقاط مختلف کشور به تیمورلو آورده میشود و برنامهریزیهایی برای صادرات و مصرف داخلی انجام شده است.
شفیعی گفت: سهم آذربایجان شرقی در کشت سیر حدود ۸۴۰ هکتار است و این استان در سیر تر و خشک رتبههای سوم و دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
شفیعی همچنین تصریح کرد: شهرستان آذرشهر در تولید محصولات کشاورزی، مانند لپه و نخودچی، نقشی حیاتی دارد و نود و هشت درصد لپه کشور در این شهرستان تولید میشود.
مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی درباره تأسیس شهرک سیر نیز گفت: در راستای تسهیل فعالیتها، مراحل اداری لازم در حال پیگیری است.
وی اعلام کرد: امیدوار است ظرف یکشنبه آینده نامه مربوط به تأسیس این شهرک ارسال شود و مشکلات محیط زیستی نیز طبق آخرین اعلام اداره کل محیط زیست برطرف شده است.
شفیعی بر این نکته تأکید کرد که اگر شهرک سیر به بهرهبرداری برسد، این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان و فرآوری سیر فراهم میکند.
شفیعی با ارائه پیشنهادی به فرماندار آذرشهر گفت: اگر زمینی در کنار این شهرک وجود داشته باشد، برای توسعه این پروژه تا ۱۰۰ هکتار زمین در اختیار گذاشته شود.
شفیعی افزود: با داشتن ده مجموعه فرآوری و ۱۵ مجموعه سنتی در این حوزه، میتوانیم پشتیبانی لازم را به تولیدکنندگان داشته باشیم.
