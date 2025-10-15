متفکر آزاد: تبعیض در مازوت سوزی را نخواهیم پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روحاله متفکرآزاد روز چهارشنبه در نامهای رسمی خطاب به وزرای نفت و نیرو، نسبت به تبعیض در مصرف سوخت مازوت در نیروگاههای استان در فصل سرد سال، هشدار داد.
وی با اشاره به اینکه مردم تبریز در سالهای اخیر به دلیل سرمای سخت و سوزاندن مازوت در نیروگاه حرارتی با مشکلات شدید آلودگی هوا مواجه بودهاند، تأکید کرد:
در حالی که نیروگاههای اصفهان، اراک و کرج از سوزاندن مازوت منع شدهاند، تبریز بهدلیل شرایط جغرافیایی خاص خود، بیش از همه مستعد آلودگی است و این تبعیض ناروا برای مردم قابل قبول نیست.
متفکرآزاد در این نامه تصریح کرده است: مردم تبریز سال گذشته در سختترین شرایط با دولت همراهی کردهاند، اما تکرار چنین رفتار ناعادلانهای دیگر پذیرفتنی نیست.
وی خطاب به وزرای نفت و نیرو هشدار داد: به هیچ وجه تکرار توجیهات ناروا و تبعیض سال گذشته را تحمل نخواهم کرد و با جدیت پیگیر تحقق عدالت و حقوق مردم خواهم بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس از دولت خواسته است دستور لازم برای توقف سوزاندن مازوت در نیروگاه تبریز و رعایت عدالت در توزیع سوخت پاک در سراسر کشور را صادر کند.
