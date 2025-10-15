  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

متفکر آزاد: تبعیض در مازوت سوزی را نخواهیم پذیرفت

تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی خطاب به وزرای نفت و نیرو، نسبت به تبعیض در مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های استان در فصل سرد سال، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌اله متفکرآزاد روز چهارشنبه در نامه‌ای رسمی خطاب به وزرای نفت و نیرو، نسبت به تبعیض در مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های استان در فصل سرد سال، هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه مردم تبریز در سال‌های اخیر به دلیل سرمای سخت و سوزاندن مازوت در نیروگاه حرارتی با مشکلات شدید آلودگی هوا مواجه بوده‌اند، تأکید کرد:

در حالی که نیروگاه‌های اصفهان، اراک و کرج از سوزاندن مازوت منع شده‌اند، تبریز به‌دلیل شرایط جغرافیایی خاص خود، بیش از همه مستعد آلودگی است و این تبعیض ناروا برای مردم قابل قبول نیست.

متفکرآزاد در این نامه تصریح کرده است: مردم تبریز سال گذشته در سخت‌ترین شرایط با دولت همراهی کرده‌اند، اما تکرار چنین رفتار ناعادلانه‌ای دیگر پذیرفتنی نیست.

وی خطاب به وزرای نفت و نیرو هشدار داد: به هیچ وجه تکرار توجیهات ناروا و تبعیض سال گذشته را تحمل نخواهم کرد و با جدیت پیگیر تحقق عدالت و حقوق مردم خواهم بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس از دولت خواسته است دستور لازم برای توقف سوزاندن مازوت در نیروگاه تبریز و رعایت عدالت در توزیع سوخت پاک در سراسر کشور را صادر کند.

