نادری: آذربایجان شرقی رتبه پنجم کشور در تولید بادام را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نادری روز یکشنبه در جشنواره بادام خسروشاه گفت: بادام میوه‌ای مقاوم و کم آب بر بوده و این بخش ظرفیتی برای کشت آن دارد.

وی افزود: در پنج شهرستان شبستر، عجب شیر، اسکو، آذرشهر و تبریز این محصول کشت و سالانه ۶۰۰ تن محصول در استان تولید می‌شود به طوری که آذربایجان شرقی پنجمین استان کشور در تولید بادام است.

نادری با بیان اینکه جشنواره‌ها برای تحقق اهداف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … برگزار می‌شود، اظهار کرد: برگزاری جشنواره بادام جشنواره‌ای متفاوت و مهم در حوزه دریاچه ارومیه است.

وی ادامه داد: ما مکلف و موظف به تغییر الگوی کشت هستیم و تغییر اقلیم نباید مانع ما شود بلکه با لحاظ شرایط می‌توان بر آن غلبه کرد.

نادری خاطرنشان کرد: برای کشت گندم هم ظرفیت بالایی داریم و امسال با وجود چندین سرمازدگی و تگرگ تولید موفقی برای گندم داشتیم و قانع هم نیستیم و به سمت روش‌های علمی در کشت آن رفتیم.

نادری با اشاره به اینکه در کنار کاهش آب و افزایش دما، مصرف آب بیشتر شده است، یادآور شد: برای تغییر الگوی کشت همه موظف در فرهنگ مصرف و ترویج آن هستیم چراکه افزایش یک درجه هوا گاهی ۱۰ درصد از محصول را کاهش می‌دهد.

وی همچنین از ابلاغ الگوی کشت به استان‌ها خبر داد و گفت: مسئول الگوی کشت استان‌ها استاندار است.