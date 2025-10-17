نمایشگاه اسوه بسیج در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم پولادیفر عصر جمعه در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای اسوه بسیج در شهرستان دیر، بر اهمیت این نمایشگاهها در تبیین نقش محوری بسیج در عرصههای مختلف تأکید کرد.
جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر افزود: نمایشگاه اسوه فرصتی است تا دستاوردهای شاخص و عملکرد برجسته پایگاههای مقاومت بسیج در سطح شهرستان، به صورت عینی و ملموس به نمایش گذاشته شود.
وی بیان کرد: این دستاوردها نمایانگر عمق نفوذ و تأثیرگذاری بسیج در زمینههای فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و سازندگی است.
پولادی فر گفت: در این نمایشگاه تخصصی که با هدف انعکاس فعالیتهای پایگاههای نمونه برگزار شده است، مجموعاً هشت پایگاه برتر شهرستان دیر شامل ۵ پایگاه برادر و ۳ پایگاه خواهر حضور دارند.
جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر عنوان کرد: پس از ارزیابیهای دقیق صورت گرفته در این سطح، ۲ پایگاه برتر از میان این ۸ پایگاه، به عنوان نمایندگان شهرستان دیر به مرحله استانی رقابتهای اسوه راه پیدا خواهند کرد تا توانمندیهای خود را در سطح گستردهتر ارائه دهند.
