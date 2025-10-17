  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

نمایشگاه اسوه بسیج در دیر برگزار شد

نمایشگاه اسوه بسیج در دیر برگزار شد

بوشهر- نمایشگاه پایگاه‌های اسوه بسیج شهرستان دیر در مصلی شهدای محراب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم پولادی‌فر عصر جمعه در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پایگاه‌های اسوه بسیج در شهرستان دیر، بر اهمیت این نمایشگاه‌ها در تبیین نقش محوری بسیج در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر افزود: نمایشگاه اسوه فرصتی است تا دستاوردهای شاخص و عملکرد برجسته پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح شهرستان، به صورت عینی و ملموس به نمایش گذاشته شود.

نمایشگاه اسوه بسیج در دیر برگزار شد

وی بیان کرد: این دستاوردها نمایانگر عمق نفوذ و تأثیرگذاری بسیج در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و سازندگی است.

پولادی فر گفت: در این نمایشگاه تخصصی که با هدف انعکاس فعالیت‌های پایگاه‌های نمونه برگزار شده است، مجموعاً هشت پایگاه برتر شهرستان دیر شامل ۵ پایگاه برادر و ۳ پایگاه خواهر حضور دارند.

نمایشگاه اسوه بسیج در دیر برگزار شد

جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر عنوان کرد: پس از ارزیابی‌های دقیق صورت گرفته در این سطح، ۲ پایگاه برتر از میان این ۸ پایگاه، به عنوان نمایندگان شهرستان دیر به مرحله استانی رقابت‌های اسوه راه پیدا خواهند کرد تا توانمندی‌های خود را در سطح گسترده‌تر ارائه دهند.

کد خبر 6625302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها