به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد بابایی فرمانده سپاه بابل بعدازظهر سه شنبه در سومین نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای اسوه بسیج شهرستان بابل با اشاره به اینکه یکی از مؤلفههای مهم نظام، مردمی بودن آن است، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی تلاشها و توانمندیهای جوانان بسیجی در عرصههای مختلف و تبیین نقش سازنده بسیج در رشد علمی و فرهنگی جامعه است.
وی افزود: امیدواریم مسئولان و مردم علاوه بر آشنایی با دستاوردهای بسیج، به نقش این قشر در جامعه پی ببرند.
وی ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی است تا دستاوردهای شاخص و عملکرد برجسته پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و سازندگی در مساجد به نمایش گذاشته شود.
سرهنگ بابایی تأکید کرد که این دستاوردها نمایانگر عمق نفوذ و تأثیرگذاری بسیج شهرستان در این زمینهها است.
فرمانده سپاه بابل در ادامه به هدف این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: علاوه بر نمایش دستاوردهای هر محله، این نمایشگاه به دنبال الگوسازی و ایجاد امنیت پایدار و مدیریت محلههای مردمسالار دینی است.
وی افزود: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند است تا نمونهای از عملکرد و تلاشهای شاخص پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان در معرض دید عموم قرار گیرد. نظام جمهوری اسلامی ما یک نظام مردممحور است که در قالب پایگاههای مقاومت بسیج در حوزههای مختلف نقشآفرینی کرده است و قرار است این پایگاهها به صورت یکپارچه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شوند.
سرهنگ بابایی در پایان گفت: از مجموع پایگاههای مقاومت بسیج شرکتکننده در این نمایشگاه، پس از داوری، یک پایگاه برادر و یک پایگاه خواهر به جشنواره استانی راه مییابند. هدف اصلی این نمایشگاه نمایش عملکرد یکساله بسیجیان در حوزههای مختلف علمی، سازندگی، محرومیتزدایی، فرهنگی، خدماتی، رفاهی، اردویی و ورزشی و محلات اسلامی است.
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