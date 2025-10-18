  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

سیفی:ارتقا جایگاه آذربایجان شرقی درصدور کدهای رضایت‌ سنجی کارکنان دولت

سیفی:ارتقا جایگاه آذربایجان شرقی درصدور کدهای رضایت‌ سنجی کارکنان دولت

تبریز- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی آذربایجان شرقی از ارتقاء جایگاه استان در صدور کدهای رضایت‌ سنجی کارکنان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد سیفی روز شنبه اظهار داشت: این ارتقا حاصل هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، اهتمام مدیران به شفاف‌سازی خدمات و پیگیری‌های کارشناسان حوزه گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان بوده است.

وی افزود: صدور کدهای رضایت‌سنجی، ابزاری مؤثر در سنجش کیفیت تعامل کارکنان دولت با مردم است و ارتقای جایگاه استان نشان‌دهنده گام‌های مؤثر در مسیر بهبود عملکرد و افزایش رضایت عمومی است.

سیفی ابراز داشت: با ادامه این روند و تقویت زیرساخت‌های نظارتی، امیدواریم شاهد ارتقای بیشتر جایگاه استان در ارزیابی‌های ملی باشیم و بتوانیم الگویی برای سایر استان‌ها در زمینه ارتقای کیفیت خدمات دولتی ارائه دهیم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، بر استمرار این مسیر و بهره‌گیری از بازخوردهای مردمی برای اصلاح فرآیندها تأکید دارد.

کد خبر 6625790

