ساپینتو: استقلال به باخت عادت ندارد؛ می توانستیم گل های بیشتر بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از دیدار با مس رفسنجان اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بود و در تمام جنبه‌ها نسبت به حریف برتری داشتیم. اگر از موقعیت‌های خود بهتر استفاده می‌کردیم، می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم. به تیمم افتخار می‌کنم زیرا بازیکنانم در هفته‌های اخیر فشار زیادی را تحمل کردند و با وجود این شرایط، نمایش قدرتمندی داشتند. ما تیمی هستیم که به باخت عادت نداریم و همیشه برای پیروزی به میدان می‌رویم.

وی ادامه داد: از ابتدا گفته بودیم که برای برد به میدان می‌رویم. کلین‌شیت برای ما اهمیت زیادی داشت و خوشحالم که توانستیم بدون گل‌خورده زمین را ترک کنیم. تیم ما در مسیر رشد قرار دارد و این پیروزی را به بازیکنان، هواداران و پیشکسوتان باشگاه تبریک می‌گویم.

ساپینتو همچنین افزود: پیش از این دیدار به ملاقات اکبر کارگرجم رفته بودم و می‌خواهم این برد را به او و همه بیماران استقلالی تقدیم کنم.

او ادامه داد: ما نیاز به زمان داریم تا به اهداف خود برسیم. باید در هر بازی بهتر از بازی قبل باشیم و با جدیت بیشتری کار کنیم. لیگی که در آن حضور داریم، متفاوت از لیگ‌های سال‌های گذشته است و همه تیم‌ها از جمله استقلال، پرسپولیس و سایر تیم‌ها کار سختی پیش رو دارند. من به ادامه مسابقات خوشبین هستم.

سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: در این بازی اشتباهاتی داشتیم که باید روی آنها کار کنیم. از نظر دفاعی نسبت به دیدار قبلی عملکرد بهتری نداشتیم و همه بازیکنان باید مسئولیت‌پذیر باشند. فصل طولانی است و هر بازیکنی که آماده‌تر باشد، در ترکیب قرار می‌گیرد. عارف آقاسی در این دیدار تمرکز بالایی داشت و هیچ اشتباهی مرتکب نشد. امیدوارم مصدومیت فلاح نیز جدی نباشد.

او افزود: هر بازیکنی که حتی برای چند دقیقه وارد زمین می‌شود باید بهترین عملکرد را داشته باشد. من به استقلال امروز افتخار می‌کنم و می‌خواهم همین تیم را در ادامه مسابقات ببینم. به بازیکنان مختلف شانس حضور در ترکیب را می‌دهم اما برای من عملکرد اهمیت دارد و هر کسی که بهترین باشد در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد.

ساپینتو درباره حضور بهزاد غلامپور در کادر فنی استقلال گفت: بهزاد غلامپور یک دوست برای ما است. چند روز قبل از این دیدار به تمرین ما آمد و از او خواستم کنار تیم باشد. اگر شرایط مهیا شود، از حضور او در کادر فنی استفاده می‌کنم. او به تیم کمک می‌کند و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. دلم برای نیمکت استقلال تنگ شده بود؛ در هفته‌های اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشتم و اکنون بسیار خوشحالم.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازی با تراکتور از سعید سحرخیزان در ترکیب اصلی استفاده کردیم و این نخستین بار نیست که او را در ترکیب قرار داده‌ایم. در دیدار با چادرملو با آزادی بازی را آغاز کردیم اما زمین بازی اجازه نداد بازیکنان عملکرد خوبی داشته باشند. در مسابقه امروز که چمن کیفیت مناسبی داشت، از بازیکنی استفاده کردیم که سرعت بیشتری دارد. سحرخیزان بازیکن باکیفیتی است که در حال پیشرفت است و باید از موقعیت‌های خود بهتر استفاده کند؛ ما نیز تلاش می‌کنیم به او کمک کنیم.

او در پایان و در واکنش به اظهارات سرمربی مس رفسنجان مبنی بر وقت‌کشی بازیکنان استقلال گفت: احتمالاً او شوخی می‌کند.