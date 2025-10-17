توضیحات مدیرکل انتخابات تهران درباره جزئیات برگزاری انتخابات شوراها

حبیب‌الله خجسته‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای قانون جدید انتخابات شوراها، گفت: مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، انتخابات شوراهای شهر با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر، به صورت تناسبی (فهرستی) برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس این قانون، در این دوره از انتخابات شوراها، تنها حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش که با عنوان حوزه انتخابیه تهران شناخته می‌شود، به صورت تناسبی برگزار خواهد شد.

خجسته‌پور در تشریح جزئیات این قانون اظهار کرد: داوطلبان پس از تأیید صلاحیت، می‌توانند به صورت انفرادی یا در قالب فهرست‌های حزبی و جبهه‌ای در انتخابات شرکت کنند. احزاب و جبهه‌های سیاسی نیز مجازند فهرست‌های انتخاباتی خود را ارائه دهند.

مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران تصریح کرد: رأی‌دهندگان در روز انتخابات می‌توانند یا به یک فهرست کامل رأی دهند، یا از میان فهرست‌های مختلف و نامزدهای منفرد، ترکیبی از افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: پس از پایان شمارش آرا، سهم هر فهرست از کرسی‌های شورای شهر بر اساس میزان آرایی که کسب کرده، مشخص می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر فهرستی ۲۰ درصد از آرا را به دست آورد، ۲۰ درصد کرسی‌های شورای شهر به آن فهرست اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل انتخابات استان تهران در پایان تأکید کرد: به این ترتیب، تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به میزان مقبولیت خود در میان مردم، در ترکیب شورای شهر حضور خواهند داشت و صدای همه اقشار جامعه در شورا شنیده می‌شود.