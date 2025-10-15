به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی در نشست با اعضای خانه احزاب در رابطه با انتخابات شوراهای شهر و تناسبی برگزار شدن آنکه در وزارت کشور برگزار شد، گفت: ما معتقدیم که وظیفه وزارت کشور ایجاد فرصت برابر برای رقابت احزاب است. باید این فرصت برابر را فراهم کنیم و زمینه کار حزبی را مهیا سازیم. بخشی از این مسئولیت بر عهده ماست و بخشی دیگر بر عهده شما احزاب است. ما ایدههای زیادی داشتیم.
مؤمنی ادامه داد: تفاوت این مرحله انتخابات با مراحل قبلی در این است که برگزاری انتخابات به صورت تناسبی و به صورت تمام الکترونیک است. انتخابات در همه شهرها به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و شمارش دستی و مشکلات ناشی از آن نیز از بین خواهد رفت. امیدواریم که بتوانیم به این هدف برسیم و تمام تلاش خود را در این راستا انجام میدهیم. تا این لحظه نیز از برنامهریزی عقب نماندهایم.
وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات تناسبی گامی در جهت تقویت کار حزبی و ائتلافی است، گفت: اما نمیتواند باز بعضی مشکلات را از جمله انتخاب شهردار را حل کند به همین دلیل ما معتقدیم که این یک گام و فرصت است.
وی یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، تمامی مشکلات از جمله مشکلات آب، برق، روشهای انتخابات و تأیید صلاحیتها، حل نخواهد شد. اگر ما در تهران بتوانیم این مرحله را با موفقیت و با مشارکت بالا پیش ببریم، مرحله بعدی شهرهای دیگر خواهد بود. البته در حال حاضر، طبق قانون، این مرحله فقط برای تهران است و مرحله بعدی برای شهرهای ۵۰۰ هزار نفر به بالا خواهد بود. حتی انتخابات مجلس نیز میتواند به همین شکل انجام شود؛ یعنی هر حزب که درصدی از آرا را کسب کند، به همان نسبت کرسیهایی به آن اختصاص داده میشود.
مؤمنی با بیان اینکه با انتخابات تناسبی، کار جمعی، کار حزبی و ائتلافی افزایش پیدا خواهد کرد گفت: انتقاداتی وجود دارد که انتخاب شهردار و مسائل مربوط به آن دچار مشکل میشود. باور کنید که همین حالا نیز این مشکل به صورت جدی وجود دارد. بسیاری از شوراهای شهر که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اعضای آن همفکر هستند، در انتخاب شهردار به مشکل برمیخورند. مثلاً در یک شورا، ممکن است ۶ نفر یک طرف و هفت نفر طرف دیگر باشند و در نهایت تصمیم به تغییر شهردار بگیرند.
وی یادآور شد: میانگین عمر خدمت شهرداران ما ۱.۸ سال است و در برخی شهرها، این میانگین حتی به پنج ماه کاهش مییابد. بنابراین، حتی در شهرهایی که شهردار و اعضای شورای شهر همسو هستند، این مشکلات همچنان وجود دارد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه موضوع انتخابات تناسبی، گامی بزرگ به جلو برای فعالیتهای حزبی محسوب میشود گفت: در وزارت کشور بر این باوریم که باید بستر لازم را فراهم کنیم و فرصت برابر را برای احزاب جهت رقابت سازنده ایجاد کنیم. البته مشکلات زیادی وجود دارد و نمیتوان با یک تغییر کوچک ادعا کرد که تمامی مشکلات کشور حل خواهد شد.
مؤمنی یادآور شد: در کمیسیون سیاسی دولت سوالی مطرح شد، مبنی بر اینکه آیا احزاب نظر خود را درباره این آئیننامه اعلام کردهاند یا خیر؟ پاسخ داده شد که به طور رسمی نه، اما نظرخواهی صورت گرفته است. پس از آن این آئین نامه به خانه احزاب برگشت داده شد، نظرات خانه احزاب دریافت و برخی بندها نیز با توجه به نظرات آنها تغییر و آئیننامه تصویب شد.
وی ادامه داد: ما اکنون در این جلسه در خصوص انتخابات شوراها صحبت میکنیم که دو تغییر اساسی دارد؛ یکی از آنها الکترونیکی بودن کامل انتخابات است. با توجه به اینکه در برخی شهرها انتخابات میاندورهای خبرگان و همچنین مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است، شورای نگهبان نیز در تمامی مراحل حضور دارد. همکاری بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است. اگر بتوانیم انتخابات تمام الکترونیک را در تمامی شهرها برگزار کنیم، این موضوعات برای همیشه حل خواهد شد و به انتخابات مجلس و سایر انتخابات نیز تعمیم داده خواهد شد.
