به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، شامگاه امروز جمعه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و با پیروزی دو بر صفر سپاهان به پایان رسید.
در نشست خبری پس از این دیدار، امیر خلیفهاصل، سرمربی استقلال خوزستان، ضمن تبریک به تیم سپاهان، از عملکرد شاگردانش ابراز نارضایتی کرد و گفت: سپاهان تیم بسیار بزرگیست و ما امروز متأسفانه تحتتأثیر بودیم. اگر کمی دقت بیشتری داشتیم، میتوانستیم از فرصتهایی که به دست آوردیم بهتر استفاده کنیم.»چ
وی با اشاره به لزوم بازسازی تیم برای آینده افزود: باید تلاش کنیم تا با کار اختصاصی و تمرینات هدفمند، تیم را برای ادامه فصل آماده کنیم. فوتبال ما نیاز به معرفی بهتر و حل برخی مشکلات دارد.
خلیفهاصل همچنین از تلاش بازیکنانش تقدیر کرد و گفت: همکاران و بازیکنان ما زحمت کشیدند، اما در برابر تیمی مثل سپاهان باید با تمرکز و انسجام بیشتری ظاهر شد.
دیدار استقلال خوزستان و سپاهان در حالی برگزار شد که تیم میزبان با حمایت هواداران آبادانی به میدان آمد، اما در نهایت این سپاهان بود که با ارائه یک بازی منسجم و حسابشده، سه امتیاز کامل را از آن خود کرد.
نظر شما